In allen bayerischen Landkreisen fehlen Frauenhausplätze

Schutzwohnungen kein Ersatz für Frauenhäuser

In die Auswertung fließen nur staatlich geförderte Frauenhäuser ein - die Daten stammen aus Anfragen im Bayerischen Landtag. In Bayern sind darunter Frauenhäuser, die von der Caritas, der Diakonie, der Arbeiterwohlfahrt oder dem Sozialdienst katholischer Frauen organisiert sind. Es gibt allerdings auch zahlreiche Häuser, Schutzwohnungen und Anlaufstellen, die von Verbänden oder ehrenamtlichen Akteuren betrieben werden, aber keine Förderung durch die Staatsregierung erhalten.

Silvia Wallner-Moosreiner von der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern, an die auch die landesweite Koordinierungsstelle gegen häusliche und sexualisierte Gewalt angeschlossen ist, findet diese Gemengelage problematisch: "Schutzwohnungen sind oftmals nicht durch eine psychosoziale Beratung unterfüttert." Sie kritisiert, dass es teilweise keine Begleitung oder Beratung der Frauen in der akuten Notsituation gibt. "Nur den Schutz der Wohnung anzubieten, ist nicht ausreichend. Wir reden von traumatisierten Frauen, die unter Umständen mit Kindern geflüchtet sind, vielleicht aus der akuten Gewaltsituationen heraus." Das müsse unterfüttert werden durch qualifizierte Fachmitarbeiter, ein gutes Schutzkonzept sei unerlässlich.

Bedarf wird unterschiedlich eingeschätzt

Ein Landkreis ohne Frauenhaus ist etwa Deggendorf. Das dortige Landratsamt schreibt auf Anfrage, es betreibe eine Zufluchtsstätte für misshandelte Frauen, diese erfülle aber nicht die Voraussetzungen eines Frauenhauses. Und weiter: "Die Betreuung durch den Caritasverband und einer Anzahl freiwilliger Helferinnen hat sich allerdings für die Verhältnisse im Landkreis Deggendorf als ausreichend erwiesen." Der Bedarf sei durch die Zufluchtsstätte gedeckt, auch sei nicht beabsichtigt, im Kreisgebiet ein Frauenhaus aufzubauen. Andere Landratsämter antworten ähnlich: Es gäbe ausreichend Schutzräume und ehrenamtliches Engagement vor Ort.

Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ruth Müller, sieht es kritisch, wenn es vor Ort kein Frauenhaus, sondern nur eine Zufluchtsstätte gibt. "Das ist zwar ganz nett, wenn es irgendwo noch einen Unterschlupf gibt, aber dann vielleicht ohne ÖPNV-Anbindung, ohne Kinderbetreuung und ohne ein engmaschiges Betreuungskonzept", erklärt die Politikerin.

"Bayern muss dafür sorgen, das Frauen und Kinder einfach eine Hilfe bekommen und zwar qualifizierte."

Weite Wege zum nächsten Frauenhaus

Dass der Weg zur nächsten Hilfsstelle lang sein kann, ist belegt. Eine deutschlandweite Umfrage des Vereins Frauenhauskoordinierung e.V. unter Frauenhäusern zeigt: Kamen im Jahr 2000 noch zwei Drittel der Frauen (65%) aus der gleichen Stadt, sind es jetzt nur noch 42%. Weitere 40 % der Frauen kamen aus dem gleichen, 17 % sogar aus einem anderen Bundesland.

Ein Grund dafür ist in Bayern auch, dass sich mehrere Kommunen zusammenschließen, um gemeinsam ein Frauenhaus zu finanzieren: "Rein rechnerisch hat man dann zwar ein Frauenhaus, aber die Entfernungen sind für die betroffenen Frauen auch sehr weit", sagt SPD-Politikerin Ruth Müller. Aus dem Landratsamt Regen etwa heißt es dazu: "Nachdem der Landkreis keinem Frauenhaus zugeordnet ist, kann es dann allerdings vorkommen, dass bei Bedarf eine Zuweisung in eine entfernte Einrichtung erfolgt, bei der noch ein freier Platz zur Verfügung steht."

Sozialministerium sieht Verantwortung bei Landkreisen

Dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sind die "blinde Flecken" bekannt: "Wir haben daher bereits mehrfach, unter Hinweis auf bestehende staatliche Förderprogramme, an die Landkreise appelliert, sich einem Frauenhaus zuzuordnen. Ob sich ein Landkreis einem Frauenhaus zuordnet oder andere Hilfsmöglichkeiten für gewaltbetroffene Frauen, wie z.B. Schutzwohnungen, vorhält, ist allerdings eine freiwillige Entscheidung jeder einzelnen Gebietskörperschaft", so die Pressestelle.

Dass die Plätze nötig sind, zeigt die jüngst veröffentlichte Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland 148.031 Opfer von Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen, davon waren 80,5% weiblich. Die Corona-Pandemie hat die Situation der von Gewalt bedrohten Frauen nicht erleichtert, nehmen Experten an. Das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” zum Beispiel verzeichnete im Jahr 2020 15% mehr Kontakte als noch ein Jahr zuvor.

Problem der häuslichen Gewalt wird immer wieder unterschätzt

In die Bedarfsermittlung gehen, so das bayerische Sozialministerium, zahlreiche Faktoren ein, zum Beispiel die Auslastungs- oder Abweisungszahlen der Häuser. Vor Ort sieht das so aus: Der Bedarf an Plätzen in einem Frauenhaus wird zunächst, ähnlich wie bei der Kita-Platzvergabe, von der Kommune ermittelt. Wenn ein Haus die Förderrichtlinien erfüllt, werden vom Land Zuschüsse gezahlt. Ruth Müller, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion: "Hier ist noch nicht in allen Kommunen angekommen, dass es Frauenhausplätze braucht. Für die Kommunen ist das eine Kostenfrage. Und da muss ein Kommunalparlament auch bereit sein die Differenz zu bezahlen."

Auch Silvia Wallner-Moosreiner von der Freien Wohlfahrtspflege Bayern kennt die Situation vor Ort. Ihrer Erfahrung nach führten nicht nur finanzielle Fragen dazu, dass es zu wenig Frauenhäuser gibt. Sie höre auch immer wieder die Begründung, dass das "Phänomen häusliche Gewalt" in diesem Ort oder Landkreis doch gar nicht vorkomme.

Bei der Bewertung der Situation sollte nicht ausschließlich die lokale Bedarfsermittlung der Kommunen eine Rolle spielen - seit 2018 gibt es einen weiteren verbindlichen Richtwert. Die sogenannte "Istanbul-Konvention", ein vom Europarat initiiertes Rechtsinstrument, gibt vor: Es sollte pro 10.000 Einwohner einen Platz für eine Familie geben. Die Mitgliedsländer sollen in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag konkrete Maßnahmen festlegen und diese national umsetzen.

Istanbul-Konvention verlangt mehr Frauenhausplätze

Geht man davon aus, dass eine Familie mindestens aus einer erwachsenen Person besteht, und dies ist zurückhaltend berechnet, kann für Bayern folgender Bedarf berechnet werden: Bei 13,08 Millionen Einwohnern mindestens 1.308 Plätze. Das bayerische Sozialministerium gibt an, dass es in Bayern 39 staatlich geförderte Frauenhäuser mit insgesamt 375 Plätzen für Frauen und mindestens 449 Plätzen für Kinder gibt. Silvia Wallner-Moosreiner bestätigt, dass die Istanbul-Konvention auch in Bayern umgesetzt werden soll und der Richtwert ein Frauenhausplatz pro 10.000 Einwohner sei.

Die folgende Karte gibt an, wie viele Frauenhausplätze es pro 10.000 Einwohner in einem Zuständigkeitsgebiet gibt und zeigt dies Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Ein Beispiel: Das Frauenhaus in Erding ist für die Landkreise Erding und Ebersberg zuständig - entsprechend werden die Plätze mit der Einwohnerzahl beider Landkreise verrechnet.