In achter Generation: Handgeschmiedetes aus Oberfranken

"Wir standen schon mehrmals vor dem Aus", sagt Seniorchef Claus Krumpholz, "aber wir konnten uns immer selbst helfen, haben immer wieder Neues probiert." Das Schmieden von Hand hat die Familie nie aufgegeben. Opa Krumpholz, 82, hat in seiner aktiven Zeit vor allem Spitzhacken und Schaufeln für den Bergbau hergestellt. Sein Sohn verkauft jetzt etwa 200 verschiedene Werkzeuge in 120 ausgewählten Gartencentern bundesweit – mit zunehmendem Erfolg.

Berufswunsch Schmied: Handwerkskunst mit Zukunft

Im abgeschiedenen Rehbachtal im Landkreis Kulmbach donnern tonnenschwere mechanische Hammer in schnellem Takt auf 1.200 Grad glühenden Stahl. Da spitzt ein Einserabiturient Zinken für Gartenhacken, wenige Meter weiter bearbeitet ein ehemaliger Koch mit kräftigen Hieben von Hand Axtschneiden auf dem Amboss. Beide jungen Männer streben die Meisterprüfung als Schmiede an.

"Elke-Spaten", speziell für Frauen

Claus Krumpholz zeigt stolz das Stahllager: alles kohlenstoffreicher, dichter, harter Stahl aus Schweden. In einem Nebenraum brennt ein moderner Laser den Firmennamen in die Eschenstiele. Aus einer versandfertigen Palette zieht Claus Krumpholz einen schmalen, leichten Spaten. "Elke", der Name seiner Frau, ist in den Stiel eingebrannt. "Der läuft prima", sagt Claus Krumpholz. Die "Geiz-ist-geil-Ära" hält er für überstanden. Die Menschen würden wieder den Wert ihrer Gärten entdecken und sich handgeschmiedetes Werkzeug gönnen.

Achte Generation arbeitet digital

Claus Krumpholz Junior sitzt im modernen Büro am PC und entwirft dreidimensional eine verzierte Axt nach Kundenwunsch. Die achte Generation Krumpholz studiert Werkstoffwissenschaften und kauft mit dem Papa gerade neue Pressen und Öfen. Trotz Billigkonkurrenz aus Fernost hat Familie Krumpholz stets auf handwerkliche Qualität gesetzt.