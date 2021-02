In Abschlussklassen startet Wechselunterricht

Mit dem Wechselunterricht geht auch der Verkehr der öffentlichen Verkehrmittel in Unterfranken in den Normalbetrieb über. Ab Montag fahren die städtischen Straßenbahn- und Buslinien in Mainfranken wieder nach dem Regelfahrplan. Das teilte der Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) mit. Grund seien die schrittweise Öffnungen der Schulen für den Präsenzunterricht. Coronabedingte Verstärkerfahrten im Schülerverkehr sollen vorerst ausbleiben.

Keine zusätzlichen Busse oder Straßenbahnen

Weil die Faschingsferien ausfallen, gilt auch in dieser Zeit der normale Schulfahrplan, so die VVM. Fahrten zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr fallen in den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart weiterhin aufgrund der Ausgangsbeschränkungen aus. Aber WVV-Busse und Straßenbahnen sollen auch noch nach 21 Uhr fahren. Laut VVM gelten in allen Linien nach wie vor die gleichen Hygiene-Maßnahmen. Das Tragen von FFP2-Masken sei sowohl an Haltestellen als auch in den Fahrzeugen Pflicht.

Nicht genug Geld für Laptops

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben Schulunterricht in den digitalen Raum verbannt. Jetzt können Lehrkräfte endlich darauf hoffen, einen Dienst-Laptop zu bekommen, um den neuen digitalen Anforderungen gerecht zu werden. 836.000 Euro gibt es dafür von Land und Bund allein für Würzburg. Bis die Geräte aber ankommen, wird es noch etwas dauern - und ohnehin werden nicht alle einen Laptop bekommen: Das Budget reiche nur, um 1.400 Lehrerinnen und Lehrer mit IT-Geräten auszustatten, das sind in Würzburg gerade einmal 60 Prozent, heißt es vom Schulausschuss der Stadt.

Förderprogramm für Geräte

Als Fördersumme pro Gerät seien 1.000 Euro festgelegt worden. In diesem Wert ist eine Verwaltungspauschale in Höhe von 250 Euro enthalten, so dass für die Beschaffung der Hard- und Software pro Gerät 750 Euro zur Verfügung stehen. "Die Kernfrage des Förderprogrammes ist die Frage nach der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Lehrerdienstgeräten. Neben der Bereitstellung der Geräte geht es vor allem um die Frage, wer die weiteren Kosten, die zum Beispiel durch Wartungsarbeiten entstehen, künftig zu tragen hat", schreibt der Ausschuss in seiner Beurteilung.

Europaweites Vergabeverfahren

Die Stadt wolle die zusätzlichen Kosten nicht selbst tragen. Sie rechne hier mit rund 250.000 Euro pro Jahr. Die Beschaffung erfolgt im Rahmen eines rechtlich vorgeschriebenen europaweiten Vergabeverfahrens. Die Geräte werden nicht vor Sommer 2021 bestellt, sodass mit der Lieferung erst Ende 2021 bzw. Anfang 2022 zu rechnen sei. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesrepublik und des Freistaats Bayern, die veränderten Anforderungen an die digitale Ausstattung von Lehrkräften und Schülern zu berücksichtigen. Sie stellen deshalb insgesamt 92,8 Mio. Euro bereit, um die Beschaffung personenbezogener Lehrerdienstgeräte anzuschieben.