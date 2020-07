In 50 Tagen einmal rund um Bayern - für den guten Zweck

Es wird anstrengend werden und ein Abenteuer - 50 Tage lang wollen sich Ute Jansen und Markus Frommlet aus Böblingen abstrampeln für den guten Zweck. Am Samstag (25.07.) sind sie mit dem Mountainbike in Lindau gestartet und weiter nach Oberstaufen gewandert. Weitere 49 Etappen warten auf sie, bis sie nach 2.600 km und weit über 52.000 Höhenmetern am 12. September mit dem Tretboot wieder in Lindau ankommen wollen.

Mit Muskelkraft rund um den Freistaat - für behinderte Kinder

Langweilig wird es den beiden wohl nicht werden: Sie planen Etappen mit dem Mountainbike, dem Rennrad oder Tandem, auf Inlineskates oder Longboards, im Kajak und im Tretboot. Übernachten wollen sie größtenteils im Zelt, wie es sich für ein echtes Outdoor-Abenteuer gehört. Zu zeigen, dass solche Abenteuer in Deutschland möglich sind, ist eines ihrer Ziele. Vor allem aber wollen sie unterwegs Spenden sammeln: für Kinder, die durch ihre Behinderung nicht in der Lage sind, sportlich aktiv zu sein, etwa weil Sportprothesen oder -Rollstühle fehlen.

Ausdauer und Durchhaltevermögen schon bewiesen

Dass die beiden so eine Tour durchhalten können, haben sie vor vier Jahren schon bewiesen. Damals waren sie die ersten, die mit reiner Muskelkraft Baden-Württemberg umrundet haben, mit 16 verschiedenen Fortbewegungsmitteln. Damals waren sie in Karlsruhe, der Geburtsstadt des Erfinders der Draisine mit genau so einem Gefährt gestartet. Allerdings dauerte die Tour nur 22 Tage und umfasste "nur" 1.500 Kilometer. Für die zweite Auflage ihrer Abenteuer-Tour müssen sie gut 1.000 Kilometer mehr zurücklegen, die Strecke ist länger als die Distanz zwischen München und Moskau. Dabei werden sie auch mehr Höhenmeter überwinden als die Fahrer einer durchschnittlichen Tour de France.