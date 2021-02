28.02.2021, 22:34 Uhr

In 30 Jahren doppelt so viele Pflegebedürftige in Bayern

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Bayern dürfte sich bis zum Jahr 2050 beinahe verdoppeln und damit der Bedarf an Pflegepersonal kräftig ansteigen. Das geht aus einem vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Gutachten hervor.