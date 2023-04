Import-Boom: Immer weniger Särge kommen aus Deutschland

Es wird geschliffen und gesägt. In der Luft hängt der Geruch von Lack und Holzspäne: Auf den ersten Blick wirkt das Treiben in der großen Halle im Dinkelsbühler Industriegebiet Botzenweiler wie eine ganz normale Schreinerei. Bis zu 22.000 Särge werden hier pro Jahr produziert – vom Holzstamm bis hin zum fertigen Sarg. "Hauptsächlich verarbeiten wir Kiefer, Eiche, Pappel, Linde und Lärche", sagt Alexander Wendel, der die Firma mittlerweile in dritter Generation leitet. Den ersten Sarg produzierte sein Großvater 1953, nun beschäftigt die Firma rund 50 Mitarbeitende.

Zum Artikel: Sarglose Bestattung noch nicht überall in Bayern möglich

Die Sargfabrik Hans Wendel ist ein Familienunternehmen in einer Branche, die in Deutschland immer kleiner wird, denn: Laut des Bundesverbands Bestattungsbedarf werden aktuell nur noch rund 15 Prozent der benötigten Särge komplett in Deutschland hergestellt. 60 Prozent der Särge kommen direkt aus Ländern wie Polen, Tschechien, Bosnien oder Kroatien. Ein Viertel der benötigten Särge wird zwar in Deutschland veredelt, produziert werden sie aber im Ausland.

Zwei Firmen fertigen vom Stamm bis zum Sarg

Laut Bundesverband gibt es deutschlandweit nur noch rund 15 Firmen, die Särge herstellen – vier davon haben ihren Sitz in Bayern. Ein Großteil der Firmen ist eher klein, sie arbeiten mit weniger als 20 Beschäftigten. Die meisten der verbliebenen Sarghersteller konzentrieren sich heutzutage auf die Veredlung von Särgen, lackieren oder verschönern den Sarg durch Schnitzereien. Eine Herstellung wie bei Alexander Wendel – vom Stamm bis zum Sarg – bieten deutschlandweit nur noch zwei Firmen an.

Seit einiger Zeit beobachtet Alexander Wendel den Wandel hin zum "Billigprodukt", wie er sagt. "Es wird nicht mehr so großer Wert auf den Sarg gelegt. Früher wurden noch hochwertige Produkte genommen, also auch hochwertiges Holz", erinnert er sich. "Mittlerweile ist es – teilweise – eine richtige Entsorgungsmentalität."

Vergangenes Jahr sind in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 1,06 Millionen Menschen gestorben. Für einen großen Teil der Angehörigen würde der Kostenfaktor bei der Bestattung die entscheidende Rolle spielen, so Alexander Wendel. Viele wählen möglichst billige Särge aus. Gleichzeitig beobachtet er auch beim Sargverkauf die Krise der Mittelschicht: "Der Sarg spiegelt eigentlich die Gesellschaft wider: Entweder extrem einfach oder extrem abgehoben, mit viel Farbe, verschiedene Formen – wirklich extravagant." Särge im mittleren Preissegment seien nicht mehr so gefragt wie früher.

Der Trend geht zur Feuerbestattung

Eine mögliche Erklärung für diese Entwicklungen liefert der Bundesverband Bestattungsbedarf. Dort geht man davon aus, dass sich die Zahl der Sargproduzenten deutschlandweit seit der Jahrtausendwende halbiert habe. Der Grund sei der Trend zur Feuerbestattung, durch die "das stückzahlmäßig relevante Mittelklassesortiment der deutschen Sarghersteller" nahezu komplett weggebrochen sei. Denn selbst bei einer Einäscherung wird ein Sarg benötigt – offenbar für viele ein Grund, ein günstiges Produkt zu wählen.