Impfzentrum und mobile Teams: Drittimpfungen in Unterfranken

Mit Blick auf eine mögliche vierte Welle und die Delta-Variante des Corona-Virus empfehlen zahlreiche Experten eine dritte Impfung – frühestens allerdings sechs Monate nach der zweiten Impfung. Vor allem für Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen sowie medizinisches Personal würde diese Auffrischungsimpfung jetzt anstehen. Mitte August hat Bayern mit Corona-Auffrischungsimpfungen begonnen. So ist die Lage in Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt:

Aschaffenburg: Pieks im Impfzentrum oder durch mobile Teams

Stadt und Landkreis Aschaffenburg sehen sich mit ihrem gemeinsamen Impfzentrum in Hösbach gut aufgestellt und vorbereitet: Die Bürger können ohne Termin zum Impfen kommen. Sechs Monate nach der zweiten Impfung können sie auch zur Drittimpfung kommen. Außerdem werden die Pflege- und Senioreneinrichtungen wie schon im Frühjahr dezentral von mobilen Teams besucht, wo die Bewohner vor Ort geimpft werden können. 238 Drittimpfungen sind bereits durchgeführt worden.

Drittimpfungen in Würzburg erst ab September

In den Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wird erst am 6. September mit den Drittimpfungen begonnen – zunächst allerdings nur in den Pflege- und Senioreneinrichtungen. Auch hier hätten sich die mobilen Teams bewährt und seien mittlerweile so routiniert, dass man seitens des Landratsamtes mit einem reibungslosen Ablauf rechne. Der organisatorische Aufwand liege eher bei den Einrichtungen selbst, weil die genau dokumentiert haben, wer wann geimpft wurde und für wen wann die Auffrischungsimpfung ansteht. Für alle, die nicht in Heimen wohnen und dort geimpft werden, heißt es wohl nochmal abwarten. "Drittimpfungen in den Impfzentren sind derzeit nicht möglich", sagt ein Sprecher des Landkreises Würzburg auf BR-Nachfrage.

Impfzentrumsleiter: Keine Dringlichkeit nach sechs Monaten

Eine besondere Dringlichkeit für die Durchführung von Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten seit der Zweitimpfung bestehe nach Ansicht eines Ärztlichen Leiters des Impfzentrums Würzburgs, Prof. Dr. Peter Sefrin, aber ohnehin nicht: "Aus medizinischer Sicht ist eher ein noch längerer Zeitraum ratsam. Der Grund liege in dem höheren Spiegel von Antikörpern, je länger der Zeitraum dazwischen ist. In jedem Fall besteht durch die Grundimmunisierung auch nach sechs Monaten ein ausreichender Schutz." Wer dennoch nicht warten möchte oder zur Risikogruppe zählt, könne sich bei seinem Hausarzt über die Auffrischungsimpfung informieren.

Schweinfurt noch in Planung zur dritten Corona-Impfung

In Schweinfurt ist noch nicht geklärt, wie und wann die Drittimpfung durchgeführt werden soll. "Ob das die Hausärzte machen oder das Impfzentrum oder gemeinsam, das müssen wir noch besprechen", sagt Dr. Markus Hüttl, Leiter des Impfzentrums in Schweinfurt. "Wir sind natürlich bereit die Menschen ein drittes Mal zu impfen."