Impfzentrum Regensburg: "Weggeschmissen wird nichts."

15 Uhr an einem Tag im Impfzentrum des Landkreises Regensburg: Ein mobiles Impfteam kommt gerade zurück. Sorgsam trägt einer aus dem Team eine Kühlbox mit übriggebliebenen Impfdosen ins Lager. Die überzähligen Dosen kommen sofort in einen Kühlschrank. Jetzt müsse es schnell gehen, sagt Andreas Bauer vom Bayerischen Roten Kreuz, das das Impfzentrum betreibt. Sind die Spritzen erst einmal aufgezogen, bleiben nur sechs Stunden: "Die Impfteams informieren uns, wann sie die Impfdosen aufgezogen haben und so bestellen wir dann die Impflinge ein", sagt Bauer.

Kurzfristiges Angebot für Nachrücker

Schon vor der Rückfahrt der mobilen Impfteams könnten Nachrücker eingeladen werden. Das geht dann so: Die Mitglieder des Impfteams rufen die Koordinierungsstelle an und teilen zum Beispiel mit, dass sie fünf Impfdosen übrig haben. Die Koordinierungsstelle greift dann auf eine Liste mit möglichen Nachrückern zurück und ruft diese nacheinander an. "Man erreicht ja nicht immer jeden sofort. Die ersten fünf, die rangehen und in einer Stunde hier sein können, haben dann das glückliche Los gezogen", sagt Bauer.

Vielerlei Gründe für freie Impfdosen

Die Gründe für übriggebliebene Impfdosen - an diesem Tag sind es insgesamt 14 - können vielschichtig sein. Termine werden kurzfristig abgesagt, manchmal ist eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich oder die Fläschchen mit jeweils sechs Impfdosen können vor Ort im Altenheim nicht komplett aufgebraucht werden. Zur Not mache man Überstunden, bis alles verimpft sei, sagt Andreas Bauer. "Weggeschmissen wird nichts."

Liste mit Impfkandidaten im Landkreis Regensburg

Während andere Landkreise in diesen Fällen oft Rettungskräfte, Polizisten oder medizinisches Personal verständigen, haben im Landkreis Regensburg Hausärzte eine Liste mit mobilen über 80-Jährigen zusammengestellt, die innerhalb einer Stunde kommen können.

An diesem Tag ist es zum Beispiel Josefine Schwank, die einen Anruf bekommen hat. Sie sei gerade vom Spazierengehen heimgekommen, sagt die 89-Jährige. Dann habe das Telefon geläutet. Schnell verständigt sie ihren Enkel, der sie von Wenzenbach nach Regensburg ins Impfzentrum fährt. "Ich möchte es gerne hinter mir haben. Ich glaube, dass es sicherer ist. Und wenn man etwas glaubt, ist das schon mal etwas wert", sagt die Rentnerin.

Sie selbst hätte es auch verstanden, wenn man alte Menschen, wie sie nicht mehr geimpft hätte, sondern jüngere, sagt die 89-Jährige, die stolz ist, keine Medikamente nehmen zu müssen, außer vielleicht gelegentlich eine Schmerztablette.