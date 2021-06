Impfzentrum Nürnberg empfiehlt: Account nach Impfung behalten

Ab 29. Juli soll es soweit sein mit dem digitalen Impfausweis. Um die Arbeit der Impfzentren zu erleichtern, sollte deshalb der Account im Impfportal BayIMCO nicht gelöscht werden. Darauf macht die Stadt Nürnberg aufmerksam.

Daten werden nachträglich verarbeitet

Ab Ende Juli werden in den Impfzentren voraussichtlich die digitalen Impfnachweise bei Erst- und Zweitimpfung beziehungsweise beim Vakzin Johnsons & Johnson nach einem Impftermin über das Bayerische Impfportal BayIMCO erzeugt und den Geimpften als Bestandteil ihrer Impfdokumentation mitgegeben.

In einem weiteren Schritt werden die digitalen Impfnachweise auf der Impf-Plattform BayIMCO nachträglich eingestellt und können dann einfach heruntergeladen werden. Damit dies unkompliziert möglich ist, sollte nach der abschließenden Impfung im Impfzentrum der Account nicht gelöscht werden. Das teilt die Stadt Nürnberg in einem Schreiben mit.

Ministerium arbeitet an einer Lösung

Für bereits vollständig Geimpfte, die keinen Account mehr besitzen, arbeitet das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege an einer digitalen Lösung, damit auch sie einen digitalen Impfnachweis erhalten können.

Die niedergelassenen Hausärzte melden die vollständig Geimpften an das Robert Koch-Institut. Dort wird dann der digitale Impfausweis per QR-Code generiert. Im Moment seien noch keine weiteren Details zur Ausgabe eines digitalen Ausweises für Geimpfte in Arztpraxen bekannt, teilt die Stadt mit.

"Die Koordinierungsstelle Impfzentrum der Stadt Nürnberg rät dringend dazu, die mehrseitige Impfdokumentation, die den Impflingen … ausgegeben werden, zusammen mit dem Impfpass, …, sorgfältig aufzubewahren und auf keinen Fall wegzuwerfen." Stadt Nürnberg

Den digitalen Impfnachweis kann man als QR-Code per Handy in die Corona-Warn-App, die neue CovPass-App oder eine andere geeignete App übertragen, wie etwa die auch in Nürnberg eingeführte Luca App. Ende Juni plant das Bundesgesundheitsministerium, die neue CovPass-App zu veröffentlichen.