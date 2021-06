Impfzentrum Gauting: illegale Überwachungskamera?

Die Vorwürfe wiegen schwer: mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums Gauting behaupten, von einer heimlich installierten Kamera möglicherweise ausspioniert worden zu sein. In einem Schreiben, das mehrere Mitarbeiter des Impfzentrums Gauting formuliert haben und das dem BR vorliegt, heißt es, die Kamera sei am 22.5. 2021 entdeckt worden. Die sofort darüber informierte Geschäftsführung des BRK Starnberg, die für das Impfzentrum Gauting verantwortlich ist, habe bis heute nicht erklärt, welchen Zweck die Kamera erfüllen sollte.

Kamera wird erst nach Beschwerden abgebaut

Am 14. Juni sei die Kamera dann, nachdem mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beschwerde beim bayerischen Datenschutzbeauftragten abgegeben hätten, abgebaut worden. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz des Freistaates Bayern, Prof. Dr. Thomas Petri, konnte auf BR-Anfrage weder bestätigen noch dementieren, dass entsprechende Informationen bei ihm eingegangen seien.

Mitarbeiter haben Strafanzeige gestellt

Weiter heißt es in dem Schreiben, "Wertebild und Umgang des Bayerischen Roten Kreuzes Starnberg, insbesondere der Umgang mit dem Vertrauen von Patienten, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen entsetzen uns zutiefst." Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen sich dabei auch auf die ärztliche Schweigepflicht. Sie hätten Strafanzeige erstellt. Dies hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf BR-Anfrage bestätigt. Eine Anzeige sei eingegangen, so der Sprecher. Die Kamera werde jetzt überprüft. Das Ergebnis dieser Untersuchung würde zeigen, ob hier ein möglicher Straftatbestand vorliege.

Überwachungskamera sollte Diebe abschrecken

Karin Windorfer, Pressesprecherin des BRK Starnberg sagt zu den Vorwürfen auf BR-Anfrage: "Es ist nicht richtig, dass eine Kamera installiert worden ist, die sensible Daten aufgenommen hat und weitergeleitet hat. Das ist nicht korrekt.“ Die Überwachungskamera habe als Abschreckung für Diebe dienen sollen. Die Kamera war zwischen dem ersten Impfraum und dem Warteraum angebracht, in dem eine Spendenbox aufgestellt ist. Sie sei insofern eine Attrappe gewesen, als sie nie einen Speicherchip gehabt hätte. Sie hätte also nie aufzeichnen können.

Angebliche Kamera- Attrappe

Ein Foto, das dem BR vorliegt, zeigt die damals noch installierte Kamera recht versteckt zwischen den zwei dünnen Trennwänden montiert. Warum eine Attrappe unauffällig angebracht worden sei, wenn sie doch zur Abschreckung dienen solle, begründete Karin Windorfer damit, dass sich potentielle Diebe eben "genau in einem Raum umsehen“ würden. Und diese Menschen hätten die Kamera dann womöglich gesehen und seien womöglich von ihrer geplanten Tat abgehalten worden.

Keiner im Team wusste von der Kamera

Auch sei die Kamera nicht heimlich installiert worden. „Das war ohne Geheimniskrämerei“, so Windorfer. Eine BRK-Mitarbeiterin sei damit beauftragt worden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums darüber zu informieren. „Das ist Quatsch“, sagt dazu ein Arzt, der im Impfzentrum Gauting arbeitet und anonym bleiben möchte. „Wir waren alle total überrascht davon, als die Kamera entdeckt wurde.“ Vor seinen Augen hätte die damalige Teamleitung die E-Mail an den BRK-Geschäftsführer formuliert mit der Frage, welchen Zweck die Kamera erfülle.