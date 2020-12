Impfzentrum Ansbach: Wie kommen Senioren zur Impfung?

In Ansbach ist das Impfzentrum in einer großen, weißen Leichtbauhalle auf dem ehemaligen Messegelände untergebracht. Anmeldung, Impfkabinen, Arztzimmer, Wartebereiche – alles ist bereit. Vor der Halle gibt es massenhaft Parkplätze, die meisten sind aber leer. Auch im Impfzentrum ist noch nichts los. Ab und zu kommen Menschen vorbei, um sich impfen zu lassen. Sie werden wieder weggeschickt. Erst einmal sollen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Pflegekräfte in Senioren- und Pflegeheimen ihre Impfung bekommen. Sie brauchen den Schutz am dringendsten.

Zuhause lebende Senioren brauchen Geduld

Seit vier Tagen sind die mobilen Impfteams im Landkreis Ansbach unterwegs. Knapp 700 Menschen wurden bereits geimpft. Bayernweit waren es nach Informationen des Gesundheitsministeriums rund 17.000. Es könnten schon mehr sein, aber der Impfstoff ist knapp. Das heißt für diejenigen, die zwar zur Risikogruppe eins gehören, aber nicht in einem Heim leben, dass sie Geduld brauchen. Wann und wo sie geimpft werden können, ist derzeit noch nicht klar. Denn nicht jeder über 80-Jährige ist noch mobil und kann ins nächste Impfzentrum fahren.

Mobile Impfteams und Impfbusse

Der Landkreis Ansbach diskutiere derzeit darüber, ob die mobilen Impfteams auch diese Impfungen übernehmen könnten, sagt Landrat Jürgen Ludwig (CSU). Auch die Hausärzte will er in die Pflicht nehmen. Die Firma Ecolog, die unter anderem das Impfzentrum in Ansbach betreibt, bietet auch den Einsatz von Impfbussen an.

Hausarzt sieht mobile Impfteams kritisch

Dass die mobilen Teams die Impfung der Senioren außerhalb der Heime übernehmen, hält Hausarzt Jasper Durst aus Wolframs-Eschenbach für den falschen Weg. Das sei mit zu viel Aufwand verbunden, sagt der Mediziner. "Wir kennen unsere Patienten, wir wissen, wer geeignet ist. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir einem ambulanten Impfteam eine Liste geben, wo sie überall hinfahren sollen“, so Durst.

Problem: Haltbarkeit des Impfstoffs

Ein Hindernis ist allerdings derzeit der Impfstoff von Biontech. Jedes Impffläschchen enthält fünf Impfdosen. Sobald es angebrochen ist, muss es innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden. Transportieren darf man die Flüssigkeit dann nicht mehr.

Terminsoftware kommt erst noch

Der Ansbacher Impfzentrumsbetreiber Ecolog geht davon aus, dass im Impfzentrum selbst der Betrieb frühestens Mitte Januar losgeht. Bis dahin will der Freistaat Bayern die erforderliche Terminsoftware zur Verfügung stellen. Über sie sollen sich die Patienten schon zu Hause anmelden und registrieren, damit es im Impfzentrum dann schnell geht. Länger als eine halbe Stunde sollen die Menschen hier nicht warten müssen. Auch übers Telefon oder per Brief sollen sie sich anmelden können. Der Ärztliche Leiter von Ecolog, Thomas Liedtke, geht davon aus, dass der Andrang groß sein wird, sobald die Software eingesetzt wird. Viele Menschen, die er dieser Tage treffe, würden sich gerne sofort impfen lassen. "Die Impfbereitschaft ist viel größer, als ich erwartet hätte."