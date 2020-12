Impfzentren und Impfteams sind bereit - am Sonntag gehts los

Streng bewacht ist das kostbare Gut in Bayern angekommen: Die erste Lieferung des neuen Corona-Impfstoffs ist da.Alle 99 Impfzentren in Bayern sollen noch heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, mit den ersten Corona-Impfstoff-Dosen versorgt werden. Das heißt: Auch in der Oberpfalz kann es dann ab morgen, den 27. Dezember, mit dem Impfen losgehen.

Mobile Impfteams gehen in die Seniorenheime

Im Laufe der letzten Tage und Wochen haben die Landratsämter und Städte ihre Impfpläne ausgearbeitet und ihre Impfzentren vorbereitet. Zunächst gelte es, die Altenpflege-Einrichtungen zu versorgen. Mobile Impfteams gehen dazu in die Einrichtungen und impfen dort die Menschen, die das wollen.

Im Landkreis Cham zum Beispiel sollen am Sonntag zwei mobile Teams losgeschickt werden. Planmäßig könne ein Team 50 Personen pro Tag impfen, somit können laut eines Sprecher des Landratsamtes täglich etwa 100 Personen geimpft werden. Die mobilen Teams bestehen aus jeweils einem Arzt, einer Verwaltungskraft und einer medizinischer Hilfskraft.

Auch Mitarbeiter von Regensburger Kliniken werden geimpft

Am Sonntagvormittag werden in Regensburg zunächst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Regensburg geimpft, anschließend auch ein Teil des medizinischen Personals des medbo Bezirksklinikums. Ab Mittag starten dann mobile Impfteams der Malteser und Johanniter Unfallhilfe, um Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims "Deutscher Orden - Haus Maria vom Karmel" zu impfen.

Impfzentren starten meist erst später

Nachdem Seniorinnen und Senioren, Pflegemitarbeitende und medizinisches Personal dran waren, geht es in den Impfzentren der Oberpfalz weiter. Dort sollen zunächst die über 80-Jährigen geimpft werden. Dazu werden Termine vergeben. Entsprechende Telefonnummern werden zeitnah bekannt gegeben, heißt es.

Eine interaktive Karte zeigt Ihnen, wo das Impfzentrum in Ihrer Nähe ist.

Amberg-Sulzbach: zuerst Seniorenheime und Krankenhäuser

Wie die Stadt Amberg und der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach mitteilen, wird auch in Amberg für das kommende Wochenende eine erste Tranche des Impfstoffs gegen den SARS-CoV-2-Erreger erwartet. Da es sich hierbei jedoch um eine relativ geringe Menge handelt, würden zunächst Seniorenheime sowie Krankenhäuser damit versorgt. Aus diesem Grund werde es auch zum Impfstart noch nicht möglich sein, sich im Amberger Impfzentrum, das im Jugendzentrum Klärwerk eingerichtet wurde, für eine Corona-Impfung anzumelden. Die Öffentlichkeit werde jedoch rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, sobald Termine vergeben werden können.

Schwandorf: 100 Impfungen pro Tag

Genauso sieht es im Landkreis Schwandorf aus: Zunächst wird dort mit zwei mobilen Teams begonnen. Je nachdem wie schnell die Impfungen vonstatten gehen, werde man etwa 100 Personen pro Tag impfen können. Das hänge unter anderem davon ab wie gut die Seniorenheime vorbereitet sind und wie schnell die Personen impfbereit sind, so ein Sprecher. Später soll erst der Betrieb im Impfzentrum starten.

Allgemeine Anmeldungen - noch ohne konkrete Terminvergabe - für die Personengruppe der über 80-Jährigen sind in den meisten Städten und Landkreisen bald möglich. Wann weitere Impfgruppen dran sind, ist überall noch unklar.