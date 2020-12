Impfzentren: Ultratiefkühlschränke in Oberfranken ausgeliefert

Bayernweit werden momentan die Ultratiefkühlschränke für den Corona-Impfstoff ausgeliefert. Auch in Oberfranken sind entsprechende Lagerzentren gefunden worden. Vier Standorte werden bis Ende der Woche ausgestattet. Wo genau der Impfstoff künftig gelagert werden soll, wird aus Sicherheitsgründen aber nicht genannt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Gesundheitsministerium.

Ultratiefkühlschränke bieten Platz für drei Millionen Impfdosen

Dies sei nur ein Teil der vielfältigen Vorbereitungen, die gerade auf allen Ebenen stattfinden. Sobald die Auslieferung des Impfstoffs beginnt sei man somit vorbereitet, so Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die bayernweit verteilten Ultratiefkühlschränke gewährleisten gemeinsam die gleichzeitige Einlagerung von bis zu drei Millionen Impfdosen. Auch Unterfranken, Schwaben und Mittelfranken wurden bereits beliefert.

Impfstoff benötigt Kühlung von minus 75 Grad

Das Besondere an den Ultratiefkühlschränken: Sie müssen bis minus 75 Grad kühlen können. Das stellt an Liefer-und Lagerlogistik besondere Herausforderungen. Die Impfstoffe werden passiv mit Trockeneis gekühlt, vom Hersteller an die Lagerzentren geliefert und dann in die Ultratiefkühlschränke von speziell geschultem Personal eingelagert, teilt das Ministerium mit.