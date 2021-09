Impfzentren in Unterfranken: So geht es weiter

Ab dem 1. Oktober werden in Unterfranken einige Impfzentren schließen, andere werden in veränderter Form weitermachen. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen liegt das an Beschlüssen auf Bundes- und Landesebene zur neuen Ausrichtung der Impfstrategie. Zum anderen liegt das daran, dass die Verträge zwischen den Gesundheitsämtern und den Betreibern der Impfzentren auslaufen. Mediziner hatten sich immer wieder für einen Fortbestand der Impfzentren ausgesprochen.

Änderungen für Impfzentren: Kritik aus Miltenberg

Der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert, dass ein schnelles und spontanes Impfen mitten in der Impfkampagne nicht mehr möglich sei. Weil die Kapazitäten heruntergefahren werden, können im Miltenberger Impfzentrum ab Oktober keine Erstimpfungen mehr durchgeführt werden. Die sehr gut angenommene Impfung jüngerer Menschen bekomme damit "einen Schlag in den Nacken", so der Landrat. Als Betreiber des Impfzentrums vereinbart das Bayerische Rote Kreuz (BRK) derzeit Termine für Zweitimpfungen, ohne zu wissen, ob die Hilfsorganisation selbst die Impfungen durchführen wird. Denn der Vertrag mit dem BRK läuft zum 1. Oktober aus. Der Betrieb des Impfzentrums muss also neu ausgeschrieben werden. Landrat Scherf empfindet es als unnötig, mitten in der Pandemie eingespielte Teams auseinanderzureißen. Schließungen der Impfzentren hatte es zuvor wegen Impfstoffmangel gegeben.

"Basis-Betrieb" wird unterschiedlich interpretiert

Die Beschlüsse auf Bundes- und Landesebene zur Neuausrichtung der Impfstrategie sehen vor, dass vor allem niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte die Corona-Impfung durchführen. Ein staatliches Impfangebot sei "subsidiär erforderlich, wenn der Impfbedarf nicht anderweitig abgedeckt werden kann", schreibt das Bayerische Gesundheitsministerium auf Nachfrage. Die Landratsämter sollen nun einen sogenannten "Basis-Betrieb" unterhalten. Dieser Betrieb soll aus einer Impfsprechstunde des Impfzentrums, dem Einsatz von mobilen Impfteams und einem Stand-by-Betrieb bestehen. Die Gesundheitsämter in Unterfranken interpretieren diese Vorgabe unterschiedlich.

Würzburger Impfzentren schließen

In Stadt und Landkreis Würzburg werden die beiden Impfzentren geschlossen. Ab dem 1. Oktober werden nur noch mobile Impfteams eingesetzt. "Ab 30.09.2021 werden ausschließlich dezentrale Impfangebote realisiert. Die beiden Impfzentren werden geschlossen", schreibt das Landratsamt und begründet die Schließung so: "Die aktuell vorgehaltenen Kapazitäten werden aufgrund der Impfquote und den zu erwartenden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen so nicht mehr benötigt. Wir haben uns zur Steigerung der Impfquote für niederschwellige und wohn-arbeitsortnahe Angebote entschieden." Das Würzburger Impfzentrum hatte im Hochsommer zeitweise wegen Überhitzung schließen müssen.

Impfzentren in einigen Landkreisen auf Stand-by

Ganz anders gehen die Landkreise Kitzingen, Miltenberg und Schweinfurt mit den neuen Vorgaben um. Dort werden die Impfzentren weiter bestehen. Sie begründen das damit, dass der "Stand-by Betrieb" aufrechterhalten werden muss und die Landkreise verpflichtet sind, die Impfkapazität im Sonderfall wieder hochzufahren. In neuer Form sollen die Impfzentren bis zum 30. April 2022 bestehen bleiben. "Um für nicht vorhersehbare Bedarfe in der Pandemie gerüstet zu sein, sollen die Impfzentren aber als Notfalloption in der Lage sein, möglichst innerhalb von maximal vier Wochen ihre stationären Impfkapazitäten wieder hochzufahren", so die Vorgabe des Bayerischen Gesundheitsministeriums.