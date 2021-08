Impfzentren in Schwaben: Angebot wird deutlich reduziert

Im Landkreis Aichach-Friedberg wird es künftig nur noch ein Impfzentrum geben: Das Zentrum in Dasing bleibt mit reduzierten Öffnungszeiten bestehen. Das Zentrum in Kissing wird geschlossen. Ähnlich sieht es auch im Landkreis Lindau aus. Das Impfzentrum in Lindenberg wird geschlossen, das Zentrum in Lindau bleibt erhalten.

Impfzentrum in Bad Wörishofen vor Schließung

Der Landkreis Unterallgäu will verstärkt auf den Impfbus setzen. Überlegt wird, das Zentrum in Bad Wörishofen zu schließen und das Zentrum in Memmingen weiter zu betreiben. Entschieden werden soll im September. Dann tritt nach dem Abschied von Max Kaplan voraussichtlich eine neue koordinierende Ärztin ihre Stelle an.

Arbeit in Kempten und Sonthofen geht erst mal weiter

Die Impfzentren in Sonthofen im Landkreis Oberallgäu und in Kempten bleiben bis auf weiteres geöffnet. Für Oktober steht aber im Raum, dass die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Schon jetzt ist dort weniger Personal im Einsatz, weil die Nachfrage zurückgegangen ist.

Impfzentrum in Wertingen soll Ärzte weiter unterstützen

Im Landkreis Dillingen arbeitet man noch an einem neuen Konzept für das Impfzentrum in Wertingen. Mitte September soll es Klarheit geben. In der einen oder anderen Form soll das Impfzentrum nach Angaben des Landratsamts fortbestehen, um die niedergelassenen Ärzte im Landkreis zu unterstützen.

Entscheidungen in den Landkreisen Augsburg und Donau-Ries stehen noch aus

Wie es im Landkreis Augsburg weitergeht, ist noch nicht entschieden. Das Landratsamt stimmt sich im Moment noch mit dem Betreiber und mit dem Freistaat Bayern darüber ab, ob eine der beiden Einrichtungen geschlossen oder auf Stand-by zurückgefahren wird. Die Impfzentren sind in Gablingen und in Bobingen untergebracht. Auch im Landkreis Donau-Ries steht die Strategie noch nicht fest. Nach Angabe des Landratsamts Donau-Ries soll hier im Laufe der Woche entschieden werden.