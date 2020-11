Impfzentren in Ostbayern können pünktlich in Betrieb gehen

Viele Landkreise und kreisfreie Städte in Niederbayern und der Oberpfalz können nach eigenen Angaben pünktlich zum 15. Dezember ihre Corona-Impfzentren in Bayern öffnen: Erste Standorte stehen fest. Das hat eine Umfrage des BR ergeben. Die bayerische Staatsregierung hatte zuvor die Landkreise und kreisfreien Städte aufgefordert, bis zum 15. Dezember ein Impfzentrum einzurichten.

Vorbereitungen in Amberg laufen auf "Hochtouren"

Im Landkreis Amberg-Sulzbach laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren, sagte eine Sprecherin. Sowohl in der Stadt Amberg als auch für den Landkreis werde es jeweils fristgerecht einen betriebsbereiten Standort geben. Aktuell würden dazu Räume im Landkreis-Kultur-Zentrum (LCC) in Sulzbach-Rosenberg vorbereitet. Für den zweiten Standort in der Stadt Amberg gebe es zwei Optionen - eine Entscheidung stehe noch aus.

Auch Ärzte sind vor Ort

Vor Ort würden Ärzte die Menschen dann zur Impfung beraten und darüber aufklären. Außerdem seien die Ärzte "Notanker", falls jemand den Impfstoff nicht verträgt, so die Sprecherin. Vor allem medizinisches Fachpersonal werde die Impfdosen verabreichen. Welcher medizinische Dienstleister das sein wird, werde das Ergebnis einer Ausschreibung zeigen. In Betracht kämen zum Beispiel der Arbeiter Samariter Bund oder das Bayerische Rote Kreuz.

Impfzentren in Bad Kötzting und Roding

Der Landkreis Cham will in Zusammenarbeit mit den Sana-Kliniken ebenfalls zwei Impfzentren zur Verfügung stellen. Laut einem Sprecher werden die Standorte Bad Kötzting und Roding sein. Auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab laufen die Vorbereitungen für ein Impfzentrum, das Mitte Dezember den Betrieb aufnehmen kann. Details zum Standort konnte der Sprecher aber noch nicht sagen.

Regensburger Impfzentrum auf dem Dultplatz

In Regensburg baut das Technische Hilfswerk zusammen mit der Berufsfeuerwehr ab Ende November ein Impfzentrum auf dem Dultplatz. Laut einer Sprecherin sei der Standort am 15. Dezember betriebsbereit.

Container für Deggendorfer Impfzentrum

In Deggendorf wurden dagegen bereits Container am Volksfestplatz aufgestellt, sagte ein Landkreis-Sprecher. Allerdings würden noch genaue Angaben zum Impfstoff fehlen. Welcher medizinische Hilfsdienst die Impfdosen verabreichen wird, sei ebenfalls noch unklar. Dazu werde es in Kürze aber eine Ausschreibung geben.

In Regen wird die Eishalle aktuell zum Impfzentrum umgestaltet. Am 15. Dezember sei man startklar, sagte Regens Landrätin Rita Röhrl (SPD) heute.