Impfzentren in Oberbayern: Impfung ohne Termin

Die offenen Impfungen sind die Antwort der Landratsämter auf die sinkende Anzahl der Impfwilligen. So öffnen zum Beispiel die Impfzentren in Eichstätt und in Lenting am Montag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 20 Uhr auch für Impfwillige ohne Termin.

Heute Sonderimpfaktion in Ebersberg

Im Ebersberger Impfzentrum können sich in einer Sonderimpfaktion am heutigen Montag auch alle Bürger ab 16 Jahren zwischen 9 und 14 Uhr ohne Termin impfen lassen. In Bad Tölz und in Wolfratshausen ist das zwischen 9 und 11 Uhr möglich – ebenfalls nur heute, als Sonderimpfaktion.

Auf den Internetseiten der einzelnen Landratsämter können Interessierte nachlesen, ob auch in ihrem Landkreis Impfungen ohne Termin möglich sind.

Impfungen auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Immer mehr Landratsämter in Oberbayern bieten inzwischen auch Impfungen für Kinder an. Allerdings sind dafür häufig feste Termine notwendig: So zum Beispiel in den vier Impfzentren im Landkreis München. Dort können nun auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden. Aber auch in Pfaffenhofen gibt es feste Termine für Kinder – und zwar Mittwoch ab 13 Uhr. Auch hier empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage des Landratsamts.