Impfzentren in Ober- und Mittelfranken sind an Ostern geöffnet

Die ober- und mittelfränkischen Impfzentren arbeiten auch über Ostern, das hat eine BR-Anfrage bei mehreren Landkreisen und Kommunen ergeben. Wie viele Menschen geimpft werden können, hängt zumeist von der Verfügbarkeit der Impfdosen ab.

Gut versorgt mit Impfdosen: Hotspot Hof

Der Corona-Hotspot Hof hat zusätzliche Impfdosen zur Verfügung gestellt bekommen, sodass auch an den Osterfeiertagen täglich mehr als 1.000 Menschen geimpft werden können, teilte der Leiter des Impfzentrums mit. Auch im neu eröffneten Impfzentrum in Helmbrechts im Landkreis Hof läuft der Betrieb den Angaben zufolge auf Hochtouren und bei Bedarf bis spät am Abend. Die Impfquote liegt aktuell bei knapp 15 Prozent und damit über dem bayerischen Durchschnitt von gut 11 Prozent.

Impfzentren in Wunsiedel, Bayreuth und Pegnitz geöffnet

Über Ostern durchgehend geimpft wird auch in Wunsiedel. Die Versorgung mit Impfstoff sei gewährleistet und pro Tag können 700 Menschen eine Spritze bekommen, heißt es von den Behörden. Auch in Bayreuth und Pegnitz wird über die Osterfeiertage durchgeimpft.

Impfstoff in Erlangen und Bamberg ist knapp

Nicht ganz so gut klappt der Nachschub in Erlangen. Weil der Impfstoff knapp wird, legt das Impfzentrum am Ostersonntag einen Ruhetag ein, so das Landratsamt. Auch in Bamberg wird am Sonntag pausiert.

Landkreis Nürnberger Land impft über Ostern

Im Landkreis Nürnberger Land rechnen die Verantwortlichen im April mit weniger Impfstoff, doch noch ist genügend vorhanden. Über Ostern wird daher täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr geimpft, teilte das Landratsamt in Lauf an der Pegnitz mit.