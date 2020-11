Impfzentren in Niederbayern: Viele Standorte sind noch unklar

Schon bis 15. Dezember soll die Regener Eishalle soweit umgestaltet sein, dass man dort als lokales Impfzentrum mit der Arbeit beginnen könnte. Ob das schon der Stichtag für den Impfbeginn ist, weiß man noch nicht, aber die Vorgabe sei, dann notfalls startklar zu sein. Das sagte die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) auf einer Pressekonferenz in der Halle, in der die Landkreisverantwortlichen über Details informierten. Wie hier in Regen werden in nächster Zeit in allen bayerischen Landkreisen Impfzentren aufgebaut. Der Bayerische Rundfunk hat in den niederbayerischen Landratsämtern nachgefragt:

In Deggendorf stehen schon Container

Ein Impfzentrum für die Menschen in Stadt und Landkreis Deggendorf ist bereits vorbereitet. Ein Sprecher des Landratsamtes Deggendorf sagte dem BR, auf dem Festplatz Ackerloh stünden schon jetzt Container zur Verfügung, in denen die notwendigen Aufklärungsgespräche und letztlich auch die Impfung stattfinden können.

Der Festplatz in Deggendorf biete die besten Rahmenbedingungen für ein Impfzentrum, heißt es aus dem Landratsamt. Der Platz kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, ferner stehen genug Parkplätze zur Verfügung. Noch ist laut dem Sprecher nicht klar, wer den medizinischen Betrieb des Impfzentrums sicher stellen wird. Noch seien die Rahmenbedingungen nicht genau bekannt, zum Beispiel welcher Impfstoff zum Einsatz kommt. Erst wenn alle Rahmenbedingungen klar seien, entscheide der Landkreis, wer das Impfzentrum betreiben wird.

Gemeinsames Impfzentrum in Straubing

Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen planen ein gemeinsames Impfzentrum in der Messehalle am Hagen. Ein Sprecher des Landratsamtes sagte dem BR, die Stadt stelle die notwendige Infrastruktur zur Verfügung, der Landkreis habe eine erforderliche Ausschreibung für die medizinische Abwicklung bereits auf den Weg gebracht. Erste Rückmeldungen gebe es bereits. Geplant ist, dass die medizinische Abwicklung des Impfzentrums an einen privaten Betreiber vergeben werden. Klar sei aber, dass das Impfzentrum wie vorgegeben ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen wird. In den 15 Containern in der Messehalle am Hagen können dann jeden Tag bis zu 200 Personen geimpft werden.

In Landshut fallen nächste Woche die Entscheidungen

Anders sieht es in Landshut aus. Hier ist noch unklar, ob die kreisfreie Stadt und der Landkreis Landshut ein gemeinsames Impfzentrum oder zwei getrennte aufbauen werden. Auch die Standortsuche dauere noch an, ebenso die Auswahl eines geeigneten Betreibers. Möglicherweise fallen in dieser Woche erste Vorentscheidungen.

Dingolfing-Landau sucht noch nach geeignetem Standort

Ähnlich sieht es im Landkreis Dingolfing-Landau aus. Auch dort dauere die Suche nach einem geeigneten Standort noch an, es wurden aber bereits erste Gespräche geführt, sagte ein Sprecher dem BR. Auch hier steht der künftige Betreiber noch nicht fest. Man werde aber in jedem Fall ab dem 15. Dezember einsatzbereit sein.

Rottal-Inn gibt Standort nächste Woche bekannt

Im Landkreis Rottal-Inn hätte man bereits eine Lokalität im Blick gehabt, die man nun aber doch nicht nutzen könne, sagte ein Landkreis-Sprecher dem BR. Bis nächste Woche soll feststehen wo das Impfzentrum entstehen soll.

Passau: auf zwei Straßen 200 Impfungen pro Tag schaffen

In der Stadt Passau soll das Impfzentrum in der X-Point-Halle im Stadtteil Kohlbruck entstehen. Die Halle werde aber erst dann entsprechend eingerichtet, wenn der externe Dienstleister feststehe, der sich um das Procedere kümmern werde, so eine Sprecherin der Stadt. Ziel sei, auf zwei Impfstraßen pro Tag 200 Impfungen zu schaffen.

Freyung-Grafenau: Hausärzte sollen Impfungen durchführen

Im Landkreis Freyung-Grafenau arbeite man auch sehr intensiv an einer Impfzentrale, so Landratsamtssprecher Horst Matschiner. Einen Standort in der Stadt Freyung habe man bereits im Auge. In der Folge werde nun geprüft, ob weitere Zentren notwendig seien. Für die Durchführung der Impfungen wolle man Hausärzte aus der Region verpflichten. Matschiner sagte dem BR: "Die Bereitschaft dazu ist durchaus vorhanden." Wie von der Staatsregierung gefordert, werde auch im Landkreis Freyung-Grafenau ein mobiles Impf-Team Einrichtungen wie Seniorenheime und Krankenhäuser versorgen.