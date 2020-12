Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz sind bereit

Alle 99 Impfzentren in Bayern sollen noch am zweiten Weihnachtsfeiertag mit den ersten Corona-Impfstoff-Dosen versorgt werden. Das heißt: Auch in Niederbayern und der Oberpfalz kann es dann ab 27. Dezember mit dem Impfen losgehen.

Mobile Impfteams in Niederbayern und der Oberpfalz

Im Laufe der letzten Tage und Wochen haben die Landratsämter und Städte ihre Impfpläne ausgearbeitet und ihre Impfzentren vorbereitet. Zunächst gelte es, die Altenpflege-Einrichtungen zu versorgen. Mobile Impfteams gehen dazu in die Einrichtungen und impfen dort die Menschen, die das wollen.

Im Landkreis Cham zum Beispiel sollen am Sonntag zwei mobile Teams losgeschickt werden. Planmäßig könne ein Team 50 Personen pro Tag impfen, somit können laut eines Sprecher des Landratsamtes täglich etwa 100 Personen geimpft werden. Die mobilen Teams bestehen aus jeweils einem Arzt, einer Verwaltungskraft und einer medizinischer Hilfskraft.

1.000 Impfdosen in Straubing-Bogen

Auch in der Stadt Straubing und im Landkreis Straubing-Bogen wird am 27. Dezember in den ersten Einrichtungen mit mobilen Impfteams mit dem Impfen begonnen. Insgesamt stehen laut Landratsamt in der ersten Woche voraussichtlich rund 1.000 Impfdosen für Stadt und Landkreis zur Verfügung. Diese werden über die mobilen Impfteams an Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen, Pflegepersonal und Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko verabreicht.