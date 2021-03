Impfzentren in Niederbayern auch an Ostern geöffnet

Auch über die Osterfeiertage wird in den niederbayerischen Impfzentren weitergeimpft solange genügend Impfstoff vorhanden ist.

Deggendorf erweitert Kapazitäten sogar

Auf BR-Anfrage haben bisher bereits die Landkreise Deggendorf, Rottal-Inn, Freyung-Grafenau und Kelheim bekannt gegeben, dass die Zentren während der Osterfeiertage geöffnet bleiben, da genügend Impfstoff vorrätig ist. Der Landkreis Deggendorf hat laut einem Sprecher die Kapazitäten sogar erweitert. Der Landkreis Rottal-Inn erwartet am Dienstag eine neue Impfstoff-Lieferung, die die gesamten Osterfeiertage abdecken wird. Auch alle drei Impfzentren im Landkreis Freyung-Grafenau werden durchgehend jeden Tag bis zu 600 Impfungen in Gänze vornehmen. Bis zum 07.04 stehen noch 4.270 Impfdosen zur Verfügung. Auch im Landkreis Regen ist das Impfzentrum an allen Tagen geöffnet.

Unterschiede bei den Impfquoten

Im Landkreis Kelheim wird neben dem Impfzentrum auch der Impfbus während der Osterfeiertage im Einsatz sein. In dieser Woche erwartet Kelheim insgesamt Impfstoff für 1.932 Impfungen. Die Impfquote liegt (nach Berechnungen der Landratsämter) in Deggendorf aktuell bei 12 Prozent, in Regen bei 12,6 Prozent und im Landkreis Rottal-Inn bei 10,5 Prozent. In Kelheim wurden bereits 12.487 Menschen erst- und davon 6.049 auch zweitgeimpft. Im Landkreis Freyung-Grafenau haben bisher circa 15 Prozent der Bevölkerung die Erstimpfung erhalten.

Die Antworten der übrigen Landkreise auf die BR-Anfrage stehen noch aus.