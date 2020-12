Impfzentren in Franken: Ausreichend Einrichtungen stehen bereit

In Mittel- und Oberfranken wurden bislang 21 Impfzentren eingerichtet. Das bayerische Gesundheitsministerium teilt mit, dass zudem im Freistaat über 6.000 Ärzte ihre Bereitschaft erklärt hätten, sich zu beteiligen.

Insgesamt 99 Impfzentren in Bayern

Insgesamt wurden bislang für Bayern 99 Impfzentren ausgewiesen. Damit, so Gesundheitsministerin Melanie Huml, sei das Ziel flächendeckend Impfzentren in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt einzurichten, erreicht. Die meisten Einrichtungen weist Oberbayern mit 28 auf, gefolgt von Schwaben (18) und Niederbayern sowie die Oberpfalz (jeweils 11). Unterfranken hat mittlerweile zehn solcher Impfzentren eingerichtet, in Mittelfranken stehen neun, in Oberfranken 12 Zentren zur Verfügung. Mit der aktuell vorgesehenen Kapazität sind täglich mehr als 30.000 Impfungen möglich. Vor allem in der Anfangszeit sollen die Einrichtungen an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein.

"Die Impfzentren in Bayern sind jetzt bereit. Die Standorte für 99 Zentren stehen fest, die logistischen Vorbereitungen sind abgeschlossen." Melanie Huml, bayerische Gesundheitsministerin

Insgesamt hat das Gesundheitsministerium 34 Millionen Spritzen und 58 Millionen Kanülen sowie 40 Ultratiefkühlschränke bestellt und zum Teil ausgeliefert. Wann ein geeigneter Impfstoff die Zentren erreichen soll, ist aber noch immer unklar. Die Kreisverwaltungsbehörden haben die Möglichkeit, den Betrieb der Impfzentren an externe Dienstleister zu vergeben. Nach ersten Rückmeldungen ist dies bislang an 66 Standorten der Fall.