Impfzentren in der Oberpfalz an Ostern geöffnet

Die Impfzentren in der Oberpfalz sind auch über die Osterfeiertage geöffnet. Das hat eine BR24-Umfrage ergeben. Die Impfzentren im Landkreis Cham beispielsweise haben über Ostern täglich zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Am Mittwoch wird eine Lieferung von 6.800 Impfdosen erwartet, diese sollen binnen einer Woche verimpft werden.

Sonderzuweisungen für Hochinzidenzgebiete

Auch die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach halten ihre Impfzentren über die Ostertage geöffnet. Jeden Tag werde in drei Schichten bis 22 Uhr gearbeitet, hieß es. Der Landkreis Amberg-Sulzbach gilt als Hochinzidenzgebiet und erhält Sonderzuweisungen an Impfstoff.

Elf Prozent der Oberpfälzer haben erste Impfung

In der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden bislang 22.103 Personen mit der Erstimpfung versorgt. Für Stadt und Landkreis ergibt das laut dem Sprecher eine Impfquote von 15,2 Prozent. Zum Vergleich: Oberpfalzweit sind aktuell nur etwas mehr als elf Prozent der Bevölkerung das erste Mal geimpft.

Auch die Impfzentren im Landkreis Neustadt/Waldnaab und der Stadt Weiden haben über die Feiertage geöffnet. Im Landkreis Schwandorf bleibt das Impfzentrum in Nabburg über die Ostertage geöffnet. Es sei genügend Impfstoff vorrätig, teilte das Landratsamt mit. In den kommenden Tagen solle außerdem eine Außenstelle in Maxhütte-Haidhof in Betrieb genommen werden.