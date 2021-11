Bayern aktiviert Corona-Impfzentren wieder - aber nicht alle

Entscheidung über Impfangebot vor Ort

Wie jetzt auf die gestiegene Nachfrage reagiert wird, sollen Landkreise und kreisfreie Städte jeweils vor Ort selbst entscheiden, teilte das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mit. Das betreffe sowohl Umfang als auch Art der Impfung, also, ob diese in einem Impfzentrum oder durch mobile Impfteams stattfindet. Aktuell gebe es in Bayern 81 Impfzentren, so die Ministeriumssprecherin. Diese seien auch Basisstationen für etwa 230 mobile Impfteams, die etwa in kleinen Gemeinden oder vor Schulen impfen.

Nicht alle Impfzentren werden wieder hochgefahren

Die Kommunen reagieren unterschiedlich: Im Landkreis Augsburg gab es zum Beispiel bis September noch zwei Impfzentren. Eines davon, das in Gablingen, wurde dann in den Stand-By-Modus versetzt – dort finden keine Impfungen mehr statt. Das zuständige Landratsamt hat jetzt entschieden: Das Impfzentrum bleibt geschlossen, auch wenn man es innerhalb von einer Woche wieder hochfahren könnte. Dafür sieht man aber momentan keinen Bedarf. Die Nachfrage nach Impfungen habe in den letzten Tagen zwar zugenommen, einen richtigen Ansturm habe es aber nicht gegeben, erklärt ein Sprecher des Landratsamtes. Wer im Landkreis Augsburg einen Termin für eine Impfung vereinbaren will, bekomme ihn in der Regel spätestens am nächsten Tag.