Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg schließen

Immer weniger Menschen wollen sich gegen das Corona-Virus impfen lassen. Außerdem gibt es neue Vorgaben vom Freistaat. Deshalb stellen die beiden Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg zum 23./24. September ihren Betrieb ein. Das haben die Verantwortlichen beim Sommer-Mediengespräch des Landrats mitgeteilt. Erst Ende Juli hatte das Bayerische Kabinett ein neues Impf-Konzept beschlossen. Das besagt, dass Impfungen in Bayern flexibler werden sollen – aber auch, dass die Impfzentren bis April 2022 weiter betrieben werden.

Impfung: Aktuell auf Corona-Situation reagieren

"Die Nachfrage geht deutlich zurück. Außerdem gibt es die Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung, die Impf-Kapazitäten um 75 Prozent zurückzufahren", sagte Pressesprecher Lucas Kesselhut zu BR24. Das sei allerdings der aktuelle Stand. "Die Corona-Dynamik zeigt uns, dass sich Pläne sehr schnell wieder ändern können. Dabei kommt es auch darauf an, wie sich die Corona-Lage im Allgemeinen und die Impfbereitschaft entwickeln", so Kesselhut weiter.

Hausarzt oder mobiles Team statt Impfzentrum

Statt in den Impfzentren an der Talavera und in Giebelstadt sollen sich die Menschen dann beim Hausarzt, Betriebsarzt oder von mobilen Impfteams gegen Corona impfen lassen. Das Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte soll Vorrang vor dem staatlichen Angebot haben, heißt es von den ärztlichen Leitern der Impfzentren.

Es soll aber weiter staatliche Angebote geben. Aktuell gehen die Verantwortlichen von einem Bedarf von 100 bis 150 Impfungen pro Tag und pro 100.000 Einwohner aus. Für die Region Würzburg wären das 300 bis 450 Impfungen am Tag bei einer Fünf-Tage-Woche.

Bis zu zehn Impf-Teams im Raum Würzburg

Im Raum Würzburg sollen ab Ende September sechs bis zehn mobile Impf-Teams unterwegs sein. Die sollen in Abstimmung mit den Hausärzten auch Auffrischungs-Impfungen verabreichen. Stadt und Landkreis Würzburg wollen Notfall-Reserven vorhalten – dass innerhalb von vier Wochen wieder 1.500 Impfungen am Tag gemacht werden können, heißt es weiter.

Knapp 350.000 Menschen gegen Corona geimpft

Die Verantwortlichen haben auch die aktuellen Zahlen veröffentlicht: In der Region Würzburg haben sich insgesamt 347.513 Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Die Zahl beinhaltet Erst- und Zweit-Impfungen in den Impfzentren, in Arztpraxen und Krankenhäusern. Die Hausärzte liegen mit 153.105 Impfungen fast gleich auf mit den Impfzentren mit 165.703 Impfungen.