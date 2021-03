Impfvordrängler? Gutachten entlastet Donau-Rieser Landrat

Gutachten: Kein Fehlverhalten

Das Gutachten attestiert dem Landrat jetzt "kein schuldhaftes dienstliches oder außerdienstliches Fehlverhalten". Die Regeln des Bayerischen Gesundheitsministeriums sehen vor, dass "der Verfall von Impfdosen unbedingt zu vermeiden ist." Die Entscheidung der Klinik, dem Landrat ein Impfangebot zu machen, stehe damit in Einklang und sei deshalb nachvollziehbar.

Landrat: Impfstoff war "übrig"

Rößle war eigenen Angaben zufolge am 4. Januar im Urlaub, als ihn Professor Alexander Wild angerufen habe, der für die Impfungen im Donauwörther Krankenhaus zuständig ist. Der Arzt habe ihm mitgeteilt, dass noch zwei Impfdosen übrig seien, aber niemand mehr vor Ort, den man impfen könne. Er sei gefragt worden, ob er für die Impfung kommen wolle, sonst würde man die Dosis wegwerfen, so Rößle weiter. Mit ihm zusammen hatte sich auch seine Stellvertreterin Claudia Marb (CSU) impfen lassen.

Wie wird überschüssiger Impfstoff verteilt?

Die Impfbereitschaft sei zu dieser Zeit noch nicht hoch gewesen, so der Landrat, er habe sogar im Krankenhaus noch eine Sekretärin gefragt, ob sie die Dosis wolle, die habe abgelehnt. Aus diesem Grund, damit die Impfdosis eben nicht weggeworfen werde, habe er sie angenommen. Seine Stellvertreterin Claudia Marb argumentiert ähnlich. Eine so genannte "Hop On Liste" mit Personen, die impfberechtigt sind, wenn Impfdosen zu verfallen drohen, gab es im Landkreis Donau-Ries zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Kritik an der Reihenfolge der ersten Impfungen

Brisant ist, dass es wegen einiger Impfungen am 4. Januar im Donauwörther Krankenhaus bereits heftige Kritik gab. Der hausärztliche Impfkoordinator im Landkreis, Christian Völkl, und andere niedergelassene Ärzte hatten kritisiert, dass auch Verwaltungsangestellte und Putzkräfte an diesem Tag im Krankenhaus geimpft worden seien, während die Hausärzte selber, aber auch viele Senioren im Landkreis noch keine Impfung erhalten hätten.

Zeitplan der Impfungen wirft Fragen auf

Die Impfdosen waren demnach bereits am 31. Dezember geliefert worden. Verabreicht wurden sie allerdings erst am 4. Januar, einen Tag, bevor sie verfallen wären. Insgesamt 227 Dosen standen an diesem Tag zur Verfügung. Als bis zum Nachmittag alle impfwilligen und impffähigen Mitarbeiter geimpft waren, standen laut Mitteilung des zuständigen gKU (gemeinsames Kommunalunternehmen) noch drei Impfdosen in aufgezogenen, damals nicht als transportfähig eingestuften Spritzen zur Verfügung.

Daraufhin habe man entschieden, dem gKU-Verwaltungsratsvorsitzenden Rößle und der stellvertretenden Landrätin kurzfristig ein Impfangebot zu machen. Rund einen Monat später wurde bekannt, dass sich beide Amtsträger hatten impfen lassen.