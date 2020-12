Impfungen in Augsburg trotz Softwareproblemen im Zeitplan

Bis zum 14. Januar will die Bäuerle Ambulanz, das Unternehmen, das in der Stadt Augsburg für die Impfungen gegen das Coronavirus zuständig ist, die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime weitgehend geimpft haben. Derzeit laufe alles nach Zeitplan, so die erste Bilanz von Organisator Jan Quak. Problematisch ist allerdings noch die Anmeldung für die Impfung.

Impfteams müssen bei der Anmeldung in Heimen helfen

Die offizielle Software, mit der sich Impfwillige selbst online anmelden können, braucht noch ein Update, so Quak. Die mobilen Impfteams müssen deshalb beim Ausfüllen der Impfbögen in den Heimen deutlich mehr unterstützen als gedacht. Konkret heißt das: Die Impfteams fahren einen Tag vor dem eigentlichen Termin in die Heime, um dort beim Eingeben der Daten zu helfen.

Hoffnung auf schnelles Software-Update

"Im Moment besteht nicht die Möglichkeit, dass der Impfling die Daten selbst eingibt, sondern er füllt den Bogen händisch aus und wir übertragen das dann ins System", so Jan Quak von der Bäuerle Ambulanz. Diese Vorgehensweise sei sehr mühsam. Quak hofft, dass die Software bald ertüchtigt ist, denn auf längere Sicht sollen in Augsburg 1.500 Personen täglich geimpft werden. "Dann muss das richtig rutschen, das ist dann schon eine Hausnummer", so Quak.

Noch keine Einzeldosen des Impfstoffs verfügbar

Auch Hausbesuche, bei denen einzelne Personen geimpft werden, werden nach Quaks Einschätzung bis auf weiteres nicht möglich sein. Der Grund ist, dass derzeit noch keine Einzeldosen des Impfstoffs zur Verfügung stehen. Aus einer Ampulle Impfstoff werden im Augenblick fünf Spritzportionen gemischt. Ist die Spritze einmal aufgezogen, darf sie aber nicht mehr transportiert werden.

Große Unterstützung für Impfteams

Ärzte für die mobilen Impfteams stehen genug zur Verfügung, auch bei den Pflegern und Helfern sei die Bereitschaft groß, mit anzupacken. Die Arbeit werde attraktiv vergütet, so Quak.. "Wir haben jeden Tag neue Bewerbungen auf dem Tisch, viele wollen die Impfungen unterstützen. Die können was und die wollen dazu beitragen, dass wir wieder Normalität bekommen", so Jan Quak.

Termine für die Bevölkerung nur mit Online-Anmeldung

Ab dem 5. Januar wird die Bäuerle Ambulanz im Auftrag der Stadt im Impfzentrum auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände Rettungsdienstmitarbeiter und Notärzte impfen. Jan Quak geht davon aus, dass wohl ab Mitte Januar erstmals Termine für die Bevölkerung gemacht werden können, entsprechend der vorgegebenen Priorisierung. Dazu sei aber eine Online-Anmeldung notwendig, ebenso wie für die Coronatests am Messezentrum. "Wir würden da nie im Leben 1.500 Tests pro Tag schaffen, wenn wir das nicht online durchorganisieren würden", meint der Organisator der Bäuerle Ambulanz. Neben der Online-Anmeldung wird es auch die Möglichkeit geben, einen Termin über eine Telefon-Hotline auszumachen.