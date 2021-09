Impfungen an Schulen: Chance oder Gruppenzwang?

An Bayerns Schulen soll es nun Impfungen für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren geben - mithilfe der Impfzentren. Eine solche niederschwellige Impfmöglichkeit kann aber wohl auch zu Gruppenzwang und Spaltung im Klassenzimmer führen.

Landsberger Realschule führt schon Zweitimpfung durch

"Ein sportlicher Freund von mir ist an Corona verstorben - darum will ich meine Schüler schützen!" Herbert Wörlein leitet die Johann-Winklhofer-Realschule, eine Schule mit 960 Schülerinnen und Schülern in Landsberg am Lech in Oberbayern. Bereits im Juli hat er den Eltern ein Impfangebot gemacht, mit Hilfe des örtlichen Impfzentrums. So kommen die Ärzte der Hilfsorganisation Johanniter zum Schuljahresbeginn nun schon zur Zweitimpfung.

Von den Schülern ab Zwölf nehmen etwa 15 Prozent das Angebot an. Weitere 15 Prozent sind bereits durch Hausärzte oder Impfzentrum geimpft. Mit insgesamt 30 Prozent vollständig geimpfter über Zwölfjähriger liegt die Realschule damit über dem bayernweiten Schnitt Geimpfter in der Altersgruppe 12 bis 17 Jahren. "Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Impfung gut vertragen", freut sich Schulleiter Herbert Wörlein.

Seit Schulbeginn: Impfaktionen an Schulen über Impfzentren

Was die Realschule Landsberg bereits realisiert, soll jetzt nach den Vorstellungen von Gesundheits- und Kultusministerium an allen bayerischen Schulen stattfinden. Nachdem die Ständige Impfkommission des Bundes (STIKO) im August 2021 eine Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren empfohlen hat, reagieren nun viele Bundesländer mit Impfangeboten an Schulen - zum Beispiel auch NRW und Sachsen.

Einerseits eine Chance, Junge zu schützen - und damit auch ihre älteren Familienmitglieder. Andererseits seien Schulleiter in der Pandemie sowieso schon überlastet, kritisiert der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Außerdem fürchten Eltern und Ärzte Gruppenzwang im Klassenzimmer und eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Impf-Entscheidung: Gruppenzwang im Klassenzimmer?

Der 13-Jährige Leo wurde bereits vor dem Impf-Angebot an seiner Schule geimpft. Gegenüber seinen Mitschülern hat er das aber lange verheimlicht. "Die Familie von meinem Freund ist absolut gegen Impfen." Er wolle sich nicht rechtfertigen müssen.

Wenn Kinder sich für oder gegen das Impfen öffentlich positionieren müssen, geraten sie unter Druck. Das nehmen auch Eltern und Kinderärzte wahr. Dr. Oliver Wiese impft selbst in seiner Praxis in Landsberg Kinder ab zwölf gegen Corona. Trotzdem sieht er ein Impf-Angebote an Schulen kritisch. Kinder würden gegenüber ihren Mitschülern und Lehrern in Erklärungsnöte kommen: "Ist mein Lehrer jetzt genervt, dass ich noch getestet werden muss, weil ich nicht geimpft bin?" Denn nicht geimpfte Kinder müssen sich weiterhin dreimal die Woche vor Unterrichtsbeginn testen lassen.

Außerdem hätten Arzt-Praxen und Impfzentren aktuell ausreichend Kapazitäten zum Impfen. Wer eine Impfung wünscht, der bekommt sie jetzt schnell, und zwar im geschützten Rahmen.

Junge Menschen sind dem höchsten Infektionsrisiko ausgesetzt

Kritik seitens der Ärzte und Eltern hat auch Schulleiter Wörlein aushalten müssen. Am ersten Impftag erhielt er per Mail Beschimpfungen wie etwa, er würde als verantwortungsloser Schulleiter seine Schüler durch die Impfhölle hetzen. Solche Äußerungen alarmieren Dr. Michael Hubmann vom Bayerischen Verband der Kinder- und Jugendärzte. Er warnt davor, aus dem Impfangebot an Schulen eine ideologisch motivierte Überzeugungskampagne zu machen.

Vielmehr müssten jetzt die Jungen besonders geschützt werden durch eine Impfung. Denn das RKI weise eindeutig höhere Inzidenzen bei den 12 bis 17-Jährigen nach. Hubmann wünscht sich mehr Aufklärung über die soziale Bedeutung des Impfens. "Impfen ist eine soziale Entscheidung zugunsten der Gesellschaft." Jetzt sollten alle Jungen ein Impfangebot erhalten - aber ohne Druck.

Herausforderungen vor Ort: Schulleiter gefordert

Nach BR-Recherchen ist der aktuelle Stand der Planungen zu Impfangeboten von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Zum Beispiel organisiert das Albrecht-Ernst Gymnasium im schwäbischen Oettingen für seine Schüler einen Sondertermin im Impfzentrum Nördlingen am nächsten Samstag. Im unterfränkischen Hassfurt laufen die Abfragen noch. Im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck ist momentan keine verlässliche Planung möglich, da der Betreiber des Impfzentrums wechselt.

Das Gesundheitsministerium teilte auf BR-Anfrage mit, dass aktuell an 186 allgemeinbildenden Schulen in Bayern konkrete Impf-Angebote durchgeführt werden oder in Planung sind (Stand: 17.9.21). Also haben sich bereits an acht Prozent der in Frage kommenden Schulen Kinder für eine Impfung entschieden, in Absprache mit ihren Eltern. Im Laufe der nächsten Wochen rechnet das Ministerium mit einem weiteren Anstieg.