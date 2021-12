Impfungen an Heiligabend in Nürnberg sehr begehrt

Im Nürnberger Impfzentrum waren an Heiligabend "Last-Minute-Impfungen" sehr begehrt. Das Angebot, sich vor Weihnachten noch impfen zu lassen, haben am Vormittag mehr als 1000 Menschen an vier Standorten angenommen. Anders als an den vorausgegangenen Tagen bildete sich sogar eine Schlange vor dem Eingang.

Freie Impfstoffwahl in Nürnberg

Mehrere tausend Impfdosen habe das Impfzentrum laut dem Leiter der "Koordinierungsstelle Impfzentren Nürnberg, Rolf Rabenstein, vor Weihnachten bekommen. Die Menschen können sich daher den Impfstoff derzeit sogar aussuchen. Zur Verfügung stehen Moderna und Biontech.

Obwohl die Politik bis Jahresende maximal vielen Menschen ein Impfangebot machen will, sind die städtischen Impfzentren an beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr geschlossen. Grund ist laut Rabenstein, dass die Impfärzte ein extrem anstrengendes Jahr mit hoher Arbeitsbelastung hinter sich haben. Daher wollten die Betreiber den Mitarbeitern an diesen Tagen frei geben.

Lebkuchen statt Bratwurst

Für die Zeit nach Weihnachten steht inzwischen, neben der Online-Terminbuchung, wieder eine Telefon-Termin-Hotline zur Verfügung. So lange der Vorrat reicht gibt's im Anschluss an die Impfung eine Packung Nürnberger Lebkuchen.