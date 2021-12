Impfung für Schwangere: Viele unbegründete Vorurteile

Dr. Neslisah Yilmaz-Terzioglu leitet eine Frauenarztpraxis in der Nürnberger Innenstadt. Sie nimmt sich regelmäßig viel Zeit, um mit ihren Patientinnen über die Corona-Schutzimpfung zu sprechen. Die Ärztin stellt dabei immer wieder fest, dass viele Frauen fehlinformiert sind. "Ich erlebe hier, dass vor allem schwangere Patientinnen mit Migrationshintergrund viel Angst haben. Schwangere, egal welcher Nationalität, haben immer viel Angst und sorgen sich um ihr ungeborenes Kind." Bislang hatte sie nur eine Handvoll Schwangere in ihrer Praxis, die sich haben impfen lassen haben. Dabei ist die Corona Schutzimpfung zugelassen.

Impfung für Schwangere ist empfohlen

Die Frauenärztin weist ihre Patientinnen immer wieder auf die Gefahr eine Infektion hin und erklärt, dass die Impfung Schutz bietet vor einem schweren Verlauf. "Wir wissen heute, dass die MRNA Impfstoffe auf gar keinen Fall zu Fehlbildungen führen und keine Nebenwirkungen in der Schwangerschaft oder der Stillzeit haben." Abgesehen von den ganz normalen Nebenwirkungen der Impfung könne es nur zu Schmerzen im Arm, Schüttelfrost, Schnupfen und grippalen Symptomen kommen. Auch das weit verbreitete Vorurteil, die Impfung mache unfruchtbar, sei falsch. Seit September empfiehlt auch die Ständige Impfkommission (STIKO) die Spritze für Schwangere und Stillende.

Schwangere kann Covid besonders hart treffen

Die meisten Frauen wüssten nicht, wie gefährlich eine Covid-Infektion ist und zwar sowohl für die ungeimpfte Mutter, als auch für ihr ungeborenes Kind. Am besten sei es, sich noch vor der Schwangerschaft impfen zu lassen. Frauen mit Kinderwunsch sollten sich daher die Spritze geben lassen. "Wir wissen: Covid kann zu einer Schwangerschaftsvergiftung führen, es kann dazu führen, dass das Kind im Mutterleib verstirbt und es kann Frühgeburten auslösen." Deshalb empfiehlt sie Frauen eine Impfung ab der 13. Schwangerschaftswoche. Dr. Yilmaz-Terzioglu weist auch darauf hin, dass sich alle Schwangeren, die bereits geimpft sind, auch boostern lassen können. Es gebe keinen Grund, davor Angst zu haben.

Schwangere Covid Patinetinnen auf Intensivstation

Viele Frauen würden sich am Ende der Schwangerschaft infizieren. Wie schwer die Verläufe dann sein können, sehen aktuell die Intensivmediziner des Klinikums Nürnberg Süd. Der Leiter der Intensivstation, Prof. Stefan John beobachtet mit Sorge, dass in der vierten Welle die Fallzahlen steigen. "Wir haben derzeit 3 Patientinnen auf der Intensivstation, die alle beatmet sind, die auch sehr invasiv beatmet sind. Eine Frau ist an der Ekmo, also an der künstlichen Lunge, sie ist akut lebensgefährdet."