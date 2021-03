Impfung beim Apotheker? Viele Experten sind dagegen

Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) erntet mit seinem jüngsten Vorstoß zur Corona-Impfung in Apotheken viel Gegenwind – auch aus den eigenen Reihen. Der BVDAK hatte am Mittwoch gefordert, dass neben Hausärzten in Zukunft auch Apotheken gegen Covid-19 impfen dürfen. Weder der bayerische Apothekerverband noch der Bayerische Hausärzteverband unterstützen die Initiative.

Hausärzte lehnen Vorstoß ab

Wie Stefan Semmler vom Bayerischen Hausärzteverband dem BR am Mittwoch sagte, gehöre die Corona-Impfung seiner Meinung nach bei den Hausärzten durchgeführt. Ärzte hätten "reichlich mehr Erfahrung" und könnten in Notsituationen angemessener reagieren als Apotheker, falls Patienten nach einer Impfung beispielsweise einen Schock erleiden, sagt der Mediziner aus Lappersdorf im Kreis Regensburg.

Das Argument des BVDAK, dass man Ärzte bei der Corona-Impfung unterstützen und entlasten müsse, sieht Semmler nicht. Das Problem sei bei deutschlandweit 50.000 Hausärzten nicht der Ärztemangel, sondern der Impfstoffmangel, so Semmler. "Und wenn die Apotheker sich dann noch versuchen, mit den Impfstoffen und dem Impfen zu beschäftigen und nicht mit der Logistik, dann wird es erst richtig problematisch“, so der Hausarzt.

Bayerische Apotheker sind skeptisch

Zuspruch erhält der Ärztevertreter vom stellvertretenden Vorsitzenden des bayerischen Apothekerverbands Josef Kammermeier aus Regensburg. Dem BR sagte er auf Anfrage, Corona-Impfungen in Apotheken würden zwar diskutiert, seien aber noch in weiter Ferne. Derzeit sehe man die Hauptaufgabe der Apotheker in der Pandemie-Bekämpfung hauptsächlich in der Versorgung der Hausärzte mit Corona-Impfstoffen und bei der Weiterbeteiligung am Influenza-Modellprojekt Oberpfalz.

Pilotversuch mit Grippeimpfungen

Im Oktober hatten der Bayerische Apothekerverband und die AOK Bayern ein auf die Oberpfalz begrenztes Modellprojekt zur Grippeimpfung in Apotheken gestartet, bei dem sich Patienten in 56 Apotheken gegen Grippe impfen lassen konnten. Auch Apotheker Kammermeier hat solche Grippeimpfungen durchgeführt.