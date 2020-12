Impftermine: Ministerium setzt Software von Branchenriesen ein

Im Januar will die Staatsregierung in den bayerischen Impfzentren eine eigene Software einsetzen – programmiert vom Branchenriesen Accenture. Diese Software soll zur Anmeldung, Terminplanung, Impfstoffbereitstellung, Impfdurchführung und zur Dokumentation in allen Impfzentren verwendet werden. Mögliche Impfkomplikationen sollen dort genauso erfasst werden wie die Zahl derer, die das Impfangebot annehmen. Die Software soll so dabei helfen zu steuern, wo Impfstoff fehlt.

Zuschlag Anfang Dezember

Den Auftrag hat Accenture nach einem Ausschreibungsverfahren erhalten, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Den Zuschlag für das "Bayerisches Impfmanagement gegen Corona", kurz "BayIMCO" hat das Unternehmen am Anfang Dezember bekommen.

Bayerisches Konkurrenzprodukt

In einigen bayerischen Landkreisen und Städten kommt aber bereits eine Software einer bayerischen Firma für die Vergabe von Impfterminen zum Einsatz, unter anderem in Rosenheim. Der Chef des oberbayerischen Start-Ups, Tobias Jonas, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir hätten zum Impfstart alle Impfzentren ausstatten können. Zumindest einmal so lange, bis Accenture eine offizielle Software zur Verfügung stellen kann".

"Brauchen einheitliche Software"

Trotzdem setzt das Gesundheitsministerium auf die Lösung des Branchenriesen Accenture. Ein Ministeriumssprecher sagte, für das Management der bayerischen Impfzentren brauche es eine einheitliche Software, die neben der Terminplanung auch die Bereitstellung des Impfstoffes, die Impfdurchführung und die Dokumentation beherrsche – also ein digitales Impfmanagement ermöglicht. Das sei nicht gleichzusetzen mit einer Terminplanungssoftware, sondern umfasse weitere Funktionalitäten, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Datenschutz wird gewahrt

Dabei soll auch der Datenschutz gewahrt bleiben. Die Daten der Geimpften werden nach Aussage eines Sprechers nur zur Terminvergabe und zur Impfdokumentation gespeichert – und das verschlüsselt.