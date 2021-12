Impftermine für Kinder in Nürnberg waren schnell ausgebucht

Dienstagvormittag, kurz vor 9.00 Uhr in der Kinderarztpraxis von Wolfgang Landendörfer im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. In zwanzig Minuten werden hier die ersten Kinder gegen Corona geimpft. Simone Holuba und ihre Kollegin stehen im Behandlungszimmer und ziehen Spritzen auf. "Da muss man mit Ruhe arbeiten", sagt sie. "Denn ich muss aufpassen, dass ich auch die richtige Menge erwische." Aus einem Fläschchen mit Impfstoff werden zehn Spritzen aufgezogen.

Auch Sonderaktionen sind bereits ausgebucht

Kinder bekommen eine geringere Dosis als Erwachsene. Der Impfstoff an sich ist der gleiche, erläutert Kinderarzt Wolfang Landendörfer. Nur die Hilfsstoffe seien anders, die dafür sorgen, dass die fertig aufgezogenen Spritzen länger aufbewahrt werden können. Der Andrang in der Kinderarzt-Praxis in Mögeldorf ist groß. Am vergangenen Donnerstag wurden 200 Impftermine freigeschaltet. 45 Minuten später waren sie ausgebucht. Und auch die Sondertermine in den Weihnachtsferien sind bereits vergeben, sagt Landendörfer.

Eltern wollen Sicherheit

Stefan Wagner ist mit seinen beiden Söhnen Lucki und Otto gekommen. Sie sind sechs und neun Jahre alt. Als Kinderarzt Landendörfer auf seiner Praxis-App die Impftermine veröffentlicht hat, hat sich Stefan Wagner gleich zwei gesichert. "Für mich war es eben ausschlaggebend, dass ich einfach sichergehen möchte, dass wir vorher eine Impfung haben, bevor wir uns infizieren", sagt er. "Gerade jetzt mit Omikron wird ja noch einiges auf uns zukommen und da es glaube ich es ist besser, wenn man geimpft ist."

Impfung holt Kinder aus der sozialen Isolation

Die ständige Impfkommission empfiehlt, dass Kinder mit einem geschwächten Immunsystem oder mit Risikofaktoren, also zum Beispiel mit Herz- und Lungenkrankheiten, gegen Corona geimpft werden sollen. Aber die Empfehlung gibt Ärzten auch die Möglichkeit, die Impfung jedem zu geben, der sich aus anderen Gründen dafür entscheidet. Das findet Kinderarzt Landendörfer gut. "90 Prozent bei unseren Patienten entscheiden sich für eine Impfung, weil sie wollen, dass die Kinder aus ihrer sozialen Isolation wieder herauskommen sollen", sagt er. Außerdem wollen nach seiner Erfahrung viele gerade vor der Weihnachtszeit krankheitsgefährdete Personen in ihrem Umfeld schützen.

Mehrzahl der Kinderärzte in Mittelfranken impfen

Landsdörfer ist stellvertretender Obmann im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Mittelfranken. Er hat bei seinen Kollegen eine kurze Umfrage gestartet. "60 von 61 Kinderarztpraxen impfen gegen Corona", berichtet er. Er sei jedoch dankbar für jede Hilfe, die er zusätzlich zum Beispiel durch Impfzentren bekomme. "Wir sehen es nicht als Konkurrenz an, dass in Impfzentren auch Kinder geimpft werden sollen. Und wir sind dankbar um jeden Hausarzt, der sagt, wir impfen die Kinder auch mit.”

Kaum Beschwerden bei Jugendlichen

Inzwischen sind die beiden Jungs im Sprechzimmer. Bei Jugendlichen, die schon seit einiger Zeit geimpft werden, treten weniger Nebenwirkungen auf als bei Erwachsenen. 900 Jugendliche hat Landsdöfer in seiner Praxis bereits geimpft. Beschwerden wie Kopfschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit oder Schmerzen an der Injektionsstelle kommen viel seltener vor, als bei Erwachsenen", sagt er. Weil die Impfdosis bei Kinder noch geringer ist, rechnet er damit, dass sie die Impfung grundsätzlich gut vertragen.

Ein Piratenpflaster auf den Arm

Der neunjährige Otto sitzt schon auf der Behandlungsliege und wird zuerst einmal abgehört. Sein Herz schlägt etwas schneller. Er ist halt doch etwas aufgeregt, sagt der Junge. Dann kommt der Pieks – und alles ist vorbei. Otto bekommt ein schwarzes Piratenpflaster auf die Einstichstelle. Sein sechsjähriger Bruder ist als nächster dran. Er müsse sich keine Sorgen machen, sagt der große Bruder. "Das tut ungefähr genauso weh, wie wenn man dich zwickt."

Kinderarzt: Covid-Impfung wird Routine

Geschafft. Kinderarzt Landendörfer rechnet damit, dass der größte Teil der Kinder bis Mitte Januar geimpft sein wird. Aber er geht auch davon aus, dass zukünftig die Covid-Impfung zu einer Routine in den Kinderarztpraxen werden wird – so wie die Grippeschutzimpfung.