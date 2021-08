Impfstreit mit Aiwanger: Kreuzers rote Linie

Es ist auf den ersten Blick eine seltsame Äußerung: Der CSU-Fraktionschef fordert den Wirtschaftsminister auf, sich zu überlegen, "ob er stellvertretender Ministerpräsident bleiben kann". Was ist das jetzt? Eine kleine Bosheit? Eine halbe Rücktrittsforderung? Nein, es ist viel mehr.

Sollte Hubert Aiwanger Kreuzers Forderung folgen und wirklich über seine Rolle nachdenken, dürfte das Ergebnis rasch klar sein: Natürlich kann er Stellvertreter von Markus Söder bleiben. Allein schon deshalb, weil er es muss.

Vize als Urlaubsvertreter

Der Freie-Wähler-Chef kann sich gar nicht erlauben, auf die Funktion des Vize-Ministerpräsidenten zu verzichten. Und zwar nicht deshalb, weil die Rolle politisch so bedeutsam oder machtvoll wäre. Zwar hat der Stellvertreter des Ministerpräsidenten Verfassungsrang, siehe Artikel 46 der bayerischen Verfassung. Aber echte Machtbefugnis erwächst ihm daraus nicht. Sein Schicksal teilt der Vize-Ministerpräsident mit dem Vizekanzler: Klingt toll, ist aber nicht mehr als eine Urlaubsvertretung.

Vize, Minister, Parteivorsitz

Trotzdem ist die Rolle des Vize-MP ein tragender Baustein in Aiwangers persönlichem Machtkonstrukt. Gäbe er sie ab, stellte sich sofort die Frage: Kann jemand, der nicht Vize-MP sein kann, noch Minister sein? Aiwangers öffentliche Impf-Zweifel konterkarieren die Strategie der Staatsregierung ja nicht dadurch, dass Aiwanger Vize-MP ist, sondern dass er Minister ist.

Gewiss, nicht irgendeiner. Bekanntlich steht Aiwanger bei jeder Pressekonferenz nach den Kabinettssitzungen neben Markus Söder. Das tut er aber nicht als Vize-MP, sondern als Chef des kleinen Koalitionspartners. Der Parteivorsitz hebt Aiwanger heraus aus der Reihe der 14 Ministerinnen und Minister.

Minister, Parteichef, Spitzenkandidat

Deshalb würde, nächster Baustein, mit dem Minister automatisch auch der Parteichef Aiwanger wackeln. Als Frage formuliert: Wenn Bayerns oberster Impf-Zweifler nicht mehr Minister sein kann, weil seine Politik mit der der Koalition kollidierte, wäre er noch tragbar als Chef einer Koalitionspartei? Und so weiter, bis hin zum letzten Baustein, der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl.

Thomas Kreuzer weiß das natürlich genau. Anzunehmen ist, dass er mit seinem Rüffel gar nicht auf den Vize-Ministerpräsidenten Aiwanger abzielt. Sondern er stellt das gesamte persönliche Machtkonstrukt Aiwangers infrage – und damit indirekt die Koalition.

Insofern tut der CSU-Fraktionschef, was der Ministerpräsident sich verkneift: Er zeigt Aiwanger die rote Linie auf. Markus Söder dagegen kann seinen Vize nicht infrage stellen, weil er damit wirklich den Koalitionsbruch provozieren würde. Für Kreuzer gilt das nicht.

Grüne als Ersatzpartner?

Besonders brisant wird Kreuzers Warnung an Aiwanger und die Freien Wähler übrigens durch einen Kursschwenk: Im Interview mit dem "Münchner Merkur" macht Kreuzer eine "lange Pause", bevor er – scheinbar zögernd und zweifelnd – eine Koalition mit den Grünen in den Bereich des Möglichen rückt. Es gehe am Ende "immer um sachpolitische Gemeinsamkeiten".

Wie bitte, Kreuzer und die Grünen? Noch bei den Sondierungsgesprächen 2018, nach der Landtagswahl, war Kreuzer einer der umtriebigsten Gegner von Schwarz-Grün. Jetzt zeigt er sich, mag er seine Bedenken auch zelebrieren, immerhin aufgeschlossen.

Ob das ernst gemeint ist, ist letztlich nicht entscheidend. Es gibt der Warnung an die Freien Wähler zusätzliche Schärfe. Das scheint zu wirken. Jedenfalls beeilten sich Aiwanger und seine Parteifreunde, darauf hinzuweisen, wie umgänglich sie doch eigentlich als Koalitionspartner seien. Nicht umsonst dürfte Aiwanger heute gesagt haben, dass er "natürlich die Impfkampagne der Bayerischen Staatsregierung vollumfänglich unterstütze". So natürlich war das nicht.