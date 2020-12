Impfstoff-Zulassung: So informieren Behörden Impfberechtigte

Auch die Behörden in Niederbayern und der Oberpfalz haben angefangen, die Personen zu informieren, die sich als erste gegen das Coronavirus impfen lassen können. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst schnell mit den Impfungen begonnen werden kann. Das Personal in Kliniken soll vom Arbeitgeber informiert und dort auch geimpft werden, hieß es. Den Impfstoff bekommen die Kliniken jedoch von den Impfzentren geliefert.

Abfrage in Altenheimen läuft

Viele Altenheime dürften dem Vernehmen nach bereits von den Landratsämtern über das geplante Vorgehen informiert worden sein. Das Landratsamt Schwandorf zum Beispiel hat - wie auch das Landratsamt Deggendorf - bei den Seniorenheimen im Landkreis nachgefragt, wie viele Bewohner und Mitarbeiter sich impfen lassen wollen. Auch in anderen Einrichtungen laufen ähnliche Abfragen. Im Landkreis Schwandorf wurden auch schon Termine ausgemacht. Diese aber unter Vorbehalt, schließlich ist der Impfstoff noch nicht zugelassen. Laut eines Sprechers des Landratsamtes Schwandorf ist die Impfbereitschaft in den Seniorenheimen im Landkreis sehr hoch.

Impfungen sollen am 27.12. starten

Sollte es soweit sein, würden wohl schon ab dem 27.12. mobile Impfteams ins Seniorenheim kommen und sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Senioren, die wollen, impfen. Senioren, die nicht in Heimen wohnen, können online oder telefonisch einen Termin auszumachen. Dafür wurde eine extra Telefonnummer eingerichtet. Auch unter der Nummer 116 117 kann man Impf-Termine ausmachen. Allerdings können die Termine erst Anfang oder Mitte Januar vergeben werden, so ein Sprecher des Katastrophenschutzes Landshut. Termine von Menschen, die bettlägerig sind, werden zusammengefasst. Sie werden von mobilen Impfteams zuhause geimpft. Alle anderen sollen für die Impfung in das Impfzentrum ihrer Stadt oder ihres Landkreises kommen.

Zahl der zugeteilten Impfdosen noch unklar

Wie viele Impfdosen jeder Landkreis bekommt, steht noch nicht fest. Für den Freistaat Bayern ist wohl Ende Dezember 2020 und im Januar 2021 mit einer Lieferung von 800.000 Impfdosen der Firma Biontech und 150.000 Impfdosen der Firma Moderna zu rechnen, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts Regensburg. Nach bisherigen Erkenntnissen braucht es bei dem Impfstoff von Biontech nach zwei bis drei Wochen eine Folgeimpfung. Also braucht es pro Person zwei Impfdosen.

Würden sich mehr Impfwillige melden, als es Impfdosen gibt, soll laut Oliver Menacher vom Landratsamt Deggendorf dann nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, malt zuerst" vorgegangen werden. Eine Art "Unterpriorisieren", also welcher Heimbewohner die Impfung mehr benötige als der andere, sei nicht vorgesehen und auch nicht zielführend.