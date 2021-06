Impfstoff-Sonderlieferung für den Landkreis Dillingen

Der Landkreis Dillingen bekommt eine Sonderlieferung an Impfdosen, und zwar bereits kommende Woche. Das sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bei seinem Besuch im Impfzentrum Wertingen. Bisher liegt die Impfquote dort nämlich unter dem bayerischen Durchschnitt.

Bayernweite Sonderlieferung für 28 Landkreise

2.500 Impfdosen des Herstellers Moderna und 1.000 Dosen von Astrazeneca können ab nächster Woche in Wertingen verabreicht werden. Sie sind Teil einer bayernweiten Sonderlieferung von 140.000 Impfdosen. Diese gehen an 28 bayerische Landkreise, die ebenfalls eine unterdurchschnittliche Impfquote aufweisen, so Holetschek.