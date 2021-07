Impfstoff-Panne: Landshut bietet kostenlose Antikörpertests an

Vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass im Impfzentrum Landshut Moderna-Impfstoff verabreicht wurde, der zu lange gelagert worden war. Jetzt hat sich die Stadt dazu entschlossen, den über 1.700 Betroffenen kostenlose Antikörpertests anzubieten. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Alle Betroffenen werden zur Blutabnahme geladen

Mit den Tests soll festgestellt werden, ob die Impfung tatsächlich gewirkt hat. Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) werde am Mittwoch alle Betroffenen per Brief über das weitere Vorgehen informieren.

Für einen Antikörpertest ist eine Blutabnahme erforderlich, die dann ab kommendem Samstag im Impfzentrum erfolgen wird, heißt es. Darüber hinaus können sich Betroffene auch von Impfärzten persönlich beraten lassen und das weitere Vorgehen im konkreten Einzelfall abstimmen, so Putz. Am rechtlichen Status "vollständig geimpft" ändere sich nichts.

Ministerium: "Keine Gefahr und vollständiger Impfschutz"

Des Weiteren teilt die Stadt Landshut mit, dass unter den genau 1.722 mit abgelaufenem Impfstoff Geimpften keine auffälligen Nebenwirkungen und keine Ansteckungen mit dem Coronavirus aufgetreten sind. Eine Stellungnahme des Gesundheitsministeriums bestätige außerdem, dass "von dem Impfstoff keine Gefahren für die Gesundheit ausgehen und dass es keinen Hinweis auf eine verminderte Wirksamkeit gibt" - da sei sich die Behörde sicher, so die Stadt. Auch der ärztliche Leiter des betroffenen Impfzentrums, Dr. Uwe Schubart, war nach Bekanntwerden des Fehlers von vollständigem Impfschutz ausgegangen.

Putz: "Verlorengegangenes Vertrauen wiederherstellen"

Dennoch hat Oberbürgermeister Putz Verständnis für Verunsicherung: "Als Stadtverwaltung sind wir uns unserer Verantwortung, die aus einem solchen Fehler erwächst, natürlich bewusst. Wir müssen nun alles dafür tun, um verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen".

Im Impfzentrum der Stadt Landshut wurde zwischen dem 23. Mai und dem 7. Juli Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna verwendet, der zuvor länger als die in Europa derzeit zulässigen vier Wochen bei Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad aufbewahrt worden war.