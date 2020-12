Impfstoff-Nachschub für die Oberpfalz

In der Oberpfalz sind weitere 9.750 Impfdosen gegen Corona angekommen. Das gab die Regierung der Oberpfalz bekannt. Regierungspräsident Axel Bartelt, der Direktor des Universitätsklinikums Regensburg, Oliver Kölbl, und der Leiter der Infektiologie, Bernd Salzberger, nahmen die Lieferung am Uniklinikum Regensburg in Empfang.

Verteilung auf alle Oberpfälzer Impfzentren

Ein privates Logistikunternehmen soll die tiefgekühlten Impfdosen zunächst zu ausgewählten Impfzentren bringen. Von dort aus werden sie dann an alle Impfzentren in der Oberpfalz verteilt. Die Verteilung des Impfstoffs richtet sich dabei nach der Einwohnerzahl der Landkreise beziehungsweise der kreisfreien Städte. Um die Impfungen selbst sollen sich dann mobile Impfteams kümmern.

Weitere 20.000 Impfdosen bis Jahresende in Aussicht

Neben den ersten rund 1.000 Impfdosen von Samstag wurden mit dem heutigen Montag fast 11.000 Impfdosen in die Oberpfalz geliefert. Bei Empfangnahme der Impfdosen sprach Regierungspräsident Bartelt von der "größten Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik und des Freistaats Bayern". Bis zum Jahresende sollen der Oberpfalz laut Bartelt weitere 20.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. "Es bedarf weiterhin unser aller Anstrengung und enger Koordinierung und Zusammenarbeit, um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Impfungen zu ermöglichen", so Bartelt weiter.

Dank an Pflegepersonal und Ehrenamtliche

Bartels Dank galt dabei dem Personal und Mitarbeitern: "Nur durch dieses beeindruckende gemeinsame Engagement des medizinischen und pflegenden Personals als auch der vielen engagierten Mitarbeiter und Ehrenamtlichen in den Impfzentren haben wir die Chance, die Pandemie in den Griff zu bekommen, um so hoffentlich möglichst bald wieder Stück für Stück zur Normalität und unserem Alltag zurückzukehren."