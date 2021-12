Impfstoff-Mangel? Bayern fordert Aufklärung

Im Zusammenhang mit den möglicherweise zu geringen Impfstoffbestellungen in Deutschland verlangt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rasch Klarheit. Sollte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wie angekündigt am Donnerstag das konkrete Ergebnis seiner Inventur bekannt geben, will Holetschek umgehend zu einer Gesundheitsministerkonferenz (GMK) einladen, damit die Ressortchefs der Länder zeitnah aus erster Hand informiert würden, kündigte Holetschek im BR-Interview an.

Der bayerische Gesundheitsminister ist derzeit Vorsitzender der GMK. Er betonte, notwendig seien zuverlässige Zahlen, um dann auch zuverlässig impfen zu können: "Sind es die Zahlen, die auch vorher prognostiziert waren oder: auf einmal weniger? Wir brauchen da sehr, sehr schnell Klarheit", forderte er im BR-Interview. Sollten Ärzte Impfwillige wieder ausladen müssen, weil der Impfstoff fehle, dann stärke das nicht das Vertrauen in die Impfkampagne.

Bund will Impfstoff für 2,2 Milliarden Euro nachkaufen

Lauterbach hatte den ARD-"Tagesthemen" am Dienstagabend gesagt: "In der Tat, wir haben zu wenig Impfstoff. Das hat viele überrascht - mich auch." Nach einer Inventur kamen die Experten seines Hauses zum Ergebnis, dass die Reserven und Bestellungen für Januar bis März nicht ausreichen. Er hoffe, in den kommenden Tagen eine positive Botschaft übermitteln zu können, sagte der Minister. Er versicherte, auf allen Kanälen zu versuchen, den Mangel an Impfstoffen zu beheben.

Genaueres dazu und zu den Zahlen werde Lauterbach am Donnerstag in der Bundespressekonferenz mitteilen, erklärte das Bundesgesundheitsministerium. Es kündigte bereits an, dass für 2,2 Milliarden Euro Impfstoffe nachgekauft werden sollen. Davon sollen 80 Millionen Dosen von Biontech über EU-Verträge sowie 12 Millionen Dosen direkt beschafft werden.

"Für Panik oder Unruhe ist überhaupt kein Platz"

Nach Überzeugung von Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery bleibt noch genug Zeit für die Beschaffung der Vakzine. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Es ist gut, dass der neue Bundesgesundheitsminister eine umfassende Inventur gemacht hat." Jetzt habe das Bundesgesundheitsministerium genug Zeit, mehr Impfstoff zu besorgen. "Für Panik oder Unruhe ist überhaupt kein Platz", sagte Montgomery.

Der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen sagte der "Bild"-Zeitung dagegen, das Eingeständnis des Mangels sei ein "fatales Signal" an alle, die gerade mit vollem Einsatz die Pandemie bekämpfen. Es sei "niemandem zu erklären, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft wurde".

Derzeit fast eine Million Impfungen am Tag

Derzeit läuft die Impfkampagne jedoch noch gut. Allein gestern (14. Dezember) wurden deutschlandweit rund 985.000 Impfdosen verabreicht. Das sind im Schnitt 11 Personen pro Sekunde - laut "Impfdashboard" der Bundesregierung. Bis zur letzten Woche wurden insgesamt 148,9 Millionen Dosen Impfstoff an Impfzentren, mobile Impfteams, Arztpraxen und Betriebsärzte geliefert. 91,8 Prozent dieser Dosen wurden verimpft, schreibt das Bundesgesundheitsministerium.

Vergleicht man die Zahlen der gelieferten und verimpften Impfstoffe genauer, wird deutlich: Vor allem für den Impfstoff Moderna sind noch mehr Dosen vorhanden. In der letzten Woche wurden mehr als elf Millionen Dosen Moderna geliefert, aber nur gut drei Millionen verimpft. In der Woche hatten sich also deutschlandweit fast neun Millionen Moderna-Dosen angehäuft.

Insgesamt sind seit Anfang November insgesamt gut 16 Millionen mehr Moderna-Dosen geliefert als verimpft worden. Für den gleichen Zeitraum gibt das Ministerium für Biontech einen Überschuss von nur etwa 3 Millionen Impfdosen an.

Ministerium: Auch Moderna wird gut angenommen

Das bayerische Gesundheitsministerium schreibt auf Nachfrage, was mit dem übrigen Moderna passiert sei: "Mit gestiegener Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen ist auch die Nachfrage nach Moderna gestiegen." Moderna werde verimpft und auch für den Booster angenommen.