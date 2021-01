Impfstoff-Lieferungen in Niederbayern erwartet

In Niederbayern kommt neuer Impfstoff an. Wie die Landratsämter berichten, sind jeweils mehrere Hundert Dosen auf dem Weg in die niederbayerischen Impfzentren. Sie sind vorwiegend für Seniorenheime und medizinisches Personal bestimmt.

Frischer Impfstoff von Kelheim bis Regen

Der Landkreis Kelheim bekommt noch am Abend eine Lieferung über 380 Impfdosen, geht aus einer Anfrage des Bayerischen Rundfunks hervor.

Für das Impfzentrum in Straubing, das Landkreis- und Stadtbürgerinnen und -bürger impfen soll, sind demnächst 660 Impfdosen geplant.

Im Landkreis Landshut erwartet man zum Wochenende eine Impfstoff-Lieferung, die voraussichtlich für 585 Impfungen reichen wird. Sie werden größtenteils von mobilen Teams in Altenheimen verabreicht, teilte das Landratsamt mit. Währenddessen werden aktuell Termine mit impfberechtigten Personen (über 80-Jährige) vereinbart, die sich bereits vormerken haben lassen.

Im Landkreis Dingolfing-Landau soll noch heute eine Lieferung von 480 Impfdosen ankommen. Weitere Lieferungen sollen auch dort in regelmäßigen Abständen erfolgen, heißt es aus dem Landratsamt.

Der Landkreis Deggendorf erwartet für heute 535 Impfdosen. Ab kommender Wochen sollen die Lieferungen immer dienstags und freitags mit jeweils etwa 500 Impfdosen erfolgen, so das dortige Landratsamt. Eine finale Bestätigung liege hierüber aber noch nicht vor.

Im Landkreis Regen wird heute Abend eine Lieferung von 265 Impfdosen erwartet.

Der Landkreis Freyung-Grafenau wird sowohl heute als auch in den Kalenderwochen drei und vier mit Impfstoff beliefert werden, kann jedoch keine detaillierten Auskünfte zur Liefermenge geben.

Aus den Impfzentren Passau und Rottal-Inn gibt es bislang noch keine Auskünfte über Impfstoff-Lieferungen.

Impfen vorerst nur für Senioren und Pflegepersonal

Momentan können sich auch in Niederbayern ausschließlich über 80-Jährige um einen Impf-Termin bemühen. Das geht per Telefon - wobei die Leitungen zur Zeit stark überlastet sind - oder per Email. Die Nummern und Adressen finden Sie auf der jeweiligen Internetseite Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises.

Sind die Seniorinnen, Senioren, medizinischen Fachkräfte und das Pflegepersonal durch, wird weiter priorisiert. Die Prioritätenliste hat das Bundesgesundheitsministerium in einer Coronavirus-Impfverordnung aufgestellt.