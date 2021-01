Impfstoff-Lieferprobleme: Impftermine quer durch Bayern abgesagt

Im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz in Schweinfurt bleiben weiterhin die Lichter aus. Am Freitagabend hatte die Stadt noch mitteilt, dass ab Donnerstag hier geimpft werden soll. 300 bis 400 Impfungen wären es jeden Tag gewesen, doch nun teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit: Die Zusagen für Impfstofflieferungen von Biontech/Pfizer können nicht eingehalten werden.

Absagen in Kitzingen, Bamberg und Augsburg

Auch in Kitzingen wurden die Impfstoff-Lieferungen abgesagt. Hier waren eigentlich 945 Impfdosen fest eingeplant. Dort werden deshalb erst einmal nur die Zweitimpfungen durchgeführt. Neue Termine für die beiden Kitzinger Impfzentren gibt es zunächst nicht. Ebenso wurden die ab morgen geplanten Impftermine in Bamberg abgesagt. Und auch in Augsburg gibt es zunächst nur Impfdosen für die Zweitimpfungen. Hier waren die Über-80-Jährigen schon angeschrieben worden und müssen nun doch noch auf ihren Impftermin warten.

Landkreis Mühldorf verschiebt Erstimpfungen

Der oberbayerische Landkreis Mühldorf teilte mit, dass zwar die Zweitimpfungen in den Heimen und im Impfzentrum stattfinden. Die geplanten Erstimpfungen in sechs Altenheimen werden aber verschoben.

Lieferschwierigkeiten wegen Fabrik-Umbau in Belgien

Hintergrund sind Umbauarbeiten in einer belgischen Impfstofffabrik. Laut Bundesgesundheitsministerium wird drei bis vier Wochen lang weniger Impfstoff von Biontech/Pfizer hergestellt und geliefert. Erst ab Mitte Februar soll es mehr Impfstoff geben als bisher.