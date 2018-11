Impfstoff-Engpass: Apotheker fordern neue Regeln

Grund für die Entwicklung ist zum einen die große Nachfrage auf Seiten der Patienten. Zum anderen wurde offenbar zu wenig Impfstoff bestellt. Das hat Ulrich Koczian vom Bayerischen Apothekerverband im Interview mit dem BR deutlich gemacht.

Apotheker wollen neue Regeln für Impfstoff-Beschaffung

Der Augsburger Apotheker kritisiert die Art und Weise, wie Grippeimpfstoffe beschafft werden. Er sieht die Krankenkassen und die Gesundheitspolitik in der Pflicht: Ärzte und Apotheker sollten aus seiner Sicht ausreichend Impfstoff bestellen können, ohne finanzielle Nachteile zu haben, wenn am Ende nicht die ganze Menge gebraucht wird. Nur so könnten Engpässe wie der aktuelle in Zukunft vermieden werden.

Koczian setzt wenig Hoffnung auf den Austausch von Impfstoffen unter Apotheken: "Da gibt's nur noch ein paar wenige Impfdosen - mehr nicht!" Um eine Infektion mit Grippeviren zu verhindern, empfiehlt Koczian, sich so oft wie möglich die Hände zu waschen, immer in die Armbeuge zu niesen und die Abwehrkräfte zu stärken - etwa durch die Einnahme von Zink.