Münchner Impfstationen nächste Woche nur noch mit Termin

Nachdem die Inzidenzen Rekordwerte erreichen und vielfach 2G für den Zugang zu Gaststätten und Veranstaltungen verlangt werden, steigt die Impfbereitschaft. Die Stadt München führt jetzt für vier Stationen eine Terminvereinbarung ein. Ab Dienstag 16. November gilt die Regelung. Dann ist 2G auch für Restaurants und Hotels Pflicht.

Lange Wartezeiten wegen Erst- und Auffrischungsimpfungen

Die Termine sollen unter www.impfzentren.bayern vereinbart werden. Das Gesundheitsreferat reagiere damit auf die zum Teil langen Wartezeiten, die aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen zu beobachten waren.

Auch für das Impfzentrum Riem rät Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek zu einer vorherigen Terminvereinbarung, "denn dann können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich geimpft werden."

In der Messe Riem vorerst weiter Impfung auch ohne Termin

Noch hat das Impfzentrum Riem einen gesonderten Zugang für Menschen mit Termin eingerichtet. Dort ist aber nach wie vor zunächst auch weiter eine Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Das städtische Gesundheitsreferat will die nächsten Tage beobachten, ob es diese Praxis beibehalten will oder auch in Riem ausschließlich Impfungen mit vorheriger Terminvereinbarung einführt.

Impftermine im Netz einsehbar

Offenbar ist der Andrang inzwischen so hoch, dass das Gesundheitsreferat um Geduld und Verständnis bittet, "falls es zu Warteschlangen kommt und Impfstationen vor Ende der Öffnungszeiten geschlossen werden müssen."

Sämtliche Impftermine in München können Bürger tagesaktuell >> hier auf der Seite der Stadt << einsehen.