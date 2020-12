Impfstart in Würzburg verzögert sich um zwei Tage.

Ursprünglich sollten Impfungen gegen Covid-19 in Stadt und Landkreis Würzburg am 27.12.20 beginnen. Doch der Impfstoff kommt erst einen Tag später an. Michael Dröse, Verwaltungsleiter für Impfzentren erklärt: "Die Impfdosen werden am 28.12 an das zentrale Tiefkühllager der Universitätsklinik Würzburg angeliefert. Von dort aus folgt die Anlieferung der Impfzentren in Stadt und Landkreis Würzburg am 29.12", sagt Dröse.

Impfbeginn in Seniorenheimen am 29.12

Mobile Impfteams werden in den Seniorenheimen in Stadt und Landkreis Würzburg am 29.12.20 mit den ersten Impfungen beginnen. "Wir werden bedarfsbezogen die mobilen Impfteams mit den Impfdosen ausstatten. Das bedeutet, je nachdem was uns von den Pflegeeinrichtungen an Bedarf vermittelt wurde, werden wir entsprechend die Margen zusammenstellen und unsere Impfteams ausstatten", erklärt Dröse.

Die Pflegeeinrichtungen seien bereits mit neusten Informationen versorgt. "Wir haben angefangen alle Pflegeheime abzutelefonieren um ganz konkret mögliche Impftermine zu vereinbaren und schon abzufragen wie viele Impfwillige es in den jeweiligen Einrichtungen gibt", sagt Dröse.

1.200 Impfdosen für Raum Würzburg bestellt

Laut dem Verwaltungsleiter der Impfzentren seien 1.200 Impfdosen für Stadt und Landkreis Würzburg bestellt. Wie viele tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, sei noch offen. Primär soll es mit Impfung in Seniorenheimen losgehen. "Das ist die risikoreichste Gruppe aus unserer Sicht. Im zweiten Schritt werden wir dann auch alle anderen Menschen, wie zum Beispiel Pflegekräfte in der ambulanten Pflege, versuchen zu erreichen", sagt Dröse. Für die Zukunft seien sogenannte dezentrale Impflinien geplant. Diese sollen dann rausfahren, um Menschen zu erreichen, die nicht die Möglichkeit haben sich im Würzburger Impfzentrum impfen zu lassen.