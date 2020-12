Impfstart in Unterfranken vorerst mit 1.200 Dosen

Erste Impfungen gegen Covid-19 beginnen unmittelbar nach Weihnachten. Ab dem 27.12 sollen Impfungen in Seniorenheimen durchgeführt werden. Für Unterfranken gibt es dafür vorerst 1.200 Impfdosen. Das teilte die Regierung Unterfranken mit. Gelagert sollen diese in der Universitätsklinik Würzburg. Von dort aus sollen in Zukunft die Impfzentren und mobilen Impfteams versorgt werden.

Für Nachschub ist gesorgt

Bis zum Jahreswechsel soll es zwei Mal Nachschub geben. Laut Gesundheitsministerin Melanie Huml soll mit der ersten Lieferung jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt mit 100 Impfdosen versorgt werden. "Im Laufe des Tages 26.12 werden 9.750 Dosen des Impfstoffs vom Hersteller Biontech an die beiden Lagerzentren in Erlangen und München ausgeliefert. Von dort wird er an die Impfzentren in den einzelnen Regierungsbezirken verteilt, so dass wir am 27.12 in Bayern mit den ersten Impfungen durch mobile Impfteams prioritär in den Alten- und Pflegeheimen starten können", erklärt Huml.

Seniorenheime in Würzburg bekommen Vorrang

In welchen Einrichtungen zuerst geimpft werden soll ist anhängig von der Kreisbehörde. Das Landratsamt in Würzburg hat mitgeteilt, dass die ersten 200 Impfdosen, die Stadt und Landkreis Würzburg zustehen, in Seniorenheimen eingesetzt werden. Zuvor war die Rede davon, dass mit der ersten Lieferung Pflegekräfte in der Universitätsklinik Würzburg geimpft werden.

Nach aktuellem Stand sollen Bewohnerinnen und Bewohner in Senioreneinrichtungen in Bergtheim und Estenfeld geimpft werden, so das Landratsamt Würzburg. Für Menschen über 80 Jahren, die nicht in Senioreneinrichtungen untergebracht sind, gebe es zwei Möglichkeiten: "Zum einen können sie ihre Impfung in den beiden Impfzentren (Würzburger Talavera bzw. Flugplatz Giebelstadt) erhalten. Zum anderen ist geplant – sofern der Impfstoff in einer ausreichend verfügbaren Menge vorhanden ist – mit dezentralen Impflinien Bürgerinnen und Bürger zu erreichen." Eine zentrale Terminvergabe sei ab Januar über die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) möglich.

"Die Corona-Schutzimpfung ist ein freiwilliges Impfangebot. Es gibt keine Impfpflicht.", betont das Landratsamt Würzburg.

Auch in anderen Landkreisen geht es zuerst in Seniorenheimen los

Das Landratsamt in Bad Kissingen teilte mit, dass die ersten Impfdosen in Senioreneinrichtungen in Bad Kissingen und Bad Bocklet verimpft werden.

Ähnlich geht der Landkreis Kitzingen vor. Laut dem Landratsamt in Kitzingen soll ein Großteil der ersten 100 Impfdosen in Senioreneinrichtungen eingesetzt werden. Ein kleiner Teil soll im Impfzentrum in der Klinik Kitzinger Land verwendet werden.

Die Stadt Schweinfurt teilte mit, dass in den Senioreneinrichtungen von Stadt und Landkreis Schweinfurt 90 bis 100 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner impfwillig sind. Ein Impfplan sei bereits zusammengestellt. Als Erstes wolle das Schweinfurter Impfzentrum Kontakt mit den Einrichtungen aufnehmen, um dort mit den mobilen Teams die impfberechtigten und impfwilligen Bewohner zu versorgen.

Auch im Raum Main-Spessart werden zuerst Senioren in Pflegeheimen geimpft. Das teilte das Klinikum Main-Spessart in Karlstadt mit.

Gleiches gilt im Landkreis Miltenberg. Die Seniorenheime haben Vorrang. "Beim Impfzentrum für den Raum Miltenberg, das an der Helios-Klinik eingerichtet wurde, können bislang noch keine Termine vereinbart werden", heißt es vom Landratsamt Miltenberg. Personen, die älter als 80 Jahre sind und zuhause leben sollen Anfang Januar informiert werden. Voraussichtlich ab Mitte Januar sei für sie eine Impfung möglich.