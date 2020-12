Impfstart in Augsburg: "Weihnachtsgeschenk" mit Herausforderung

"Das ist mein größtes Weihnachtsgeschenk.“ So beschrieb Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) den Start der Corona-Impfungen in Augsburg. Sie stellte das mobile Impfteam der Bäuerle Ambulanz vor, das in den kommenden Wochen vorwiegend in Pflege- und Senioreneinrichtungen unterwegs ist, um die Corona-Impfungen zu verabreichen.

Alle zwei Tage neue Lieferung

Dass für den Start zunächst nur 100 Impfdosen nach Augsburg ausgeliefert wurden, sei sogar ein Vorteil, denn die Abläufe bei den Teams müssten sich erst einschleifen: "Es kommt ja jetzt alle zwei Tage eine neue Lieferung, und dann wird das schon“, so die Oberbürgermeisterin. Immerhin sei der Start früher erfolgt als zuerst veranschlagt.

Impfzentrum geht in der ersten Januar-Woche an den Start

Voraussichtlich in der nächsten Woche könne im Impfzentrum gestartet werden, sobald genügend Serum da sei. Auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände sei alles vorbereitet: "Wir müssen nur den Schlüssel umdrehen“, so Weber. Sie appellierte eindringlich an die Augsburger, sich impfen zu lassen. Der Impfstoff sei sicher und nur so könne eine Herdenimmunität hergestellt werden.

Jetzt kommt täglich neuer Impfstoff an

Laut Jan Quak von der Bäuerle Ambulanz sollen bereits am Montag 1.000 weitere Dosen des Impfstoffs geliefert werden. Am Sonntag sei in zwei Altenheimen geimpft worden. Dabei habe sich gezeigt, dass vor allem die Software zur Dokumentation der Impfung mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Impfbogen schon mitbringen

Vor Ort kann der Impfstoff immerhin einige Tage gelagert werden. Sobald eine Spritze aufgezogen ist, dürfe sie aber nicht mehr transportiert werden, so Quak. Es sei wichtig, dass die Patientinnen und Patienten schon mit fertig ausgefüllten Impfbogen zur Impfung kommen, um den straffen Zeitplan einzuhalten.

Zweifach-Impfung ist logistische Herausforderung

Eine logistische Herausforderung wird es freilich sein, allen Geimpften pünktlich die zweite Impfung zu verabreichen, so der Ärztliche Koordinator der Kassenärztlichen Vereinigung, Andreas Schneider. Die vorgeschriebene zweite Dosis muss innerhalb von 21 Tagen verabreicht werden.