Impfstart in Apotheken: "Ein wenig zu spät dran"

Medikamente, Vitamintabletten oder Handgelenksschienen - Das Team von Maximiliane Rewitzer hat alle Hände voll zu tun. Ab heute bietet die Apotheke hier in Furth im Wald noch einen weiteren Service an: die Corona-Impfung. Erste Anfragen waren schon Ende vergangenen Jahres da, als die Bayerische Staatsregierung neue Corona-Regelungen beschlossen hatte. Seitdem die Impfzentren im Landkreis Cham wieder hochgefahren wurden, ist die Nachfrage nach Impfungen gesunken. "Ich glaube, wir sind ein wenig zu spät dran", so die 30-jährige Apothekerin.

Auch Grippeimpfung in der Apotheke

Impfen in der Apotheke ist für Maximiliane Rewitzer nichts Neues. Seit zwei Jahren ist sie Teil eines bayerischen Modellprojekts und darf in ihren Räumen eine Grippeschutzimpfung spritzen. Grundvoraussetzung dafür war eine spezielle, zweitägige Schulung.

Nur 480 Apotheken machen bundesweit mit

Von gut 18.500 Apotheken in Deutschland bieten ab heute nur 480 die Corona-Impfung an, teilt das zuständige Bundesgesundheitsministerium auf BR-Anfrage mit. In Bayern sind es nur rund 120 Apotheken. Da es sich bei der Impfung um einen medizinischen Eingriff handle, müssten viele Apotheken vorerst die technischen, räumlichen und rechtlichen Voraussetzungen abklären, erklärt der Bayerische Apothekerverband die noch geringen Möglichkeiten. Daher müsse das Personal erst geschult werden, bevor Apotheken Impfungen durchführen dürfen. Das Angebot soll laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände in den kommenden Wochen ausgebaut werden.