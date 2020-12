Impfstart auch für Pflegekräfte am Uniklinikum Erlangen

Am Uniklinikum Erlangen sind am Vormittag zehn Mitarbeitende gegen das Coronavirus geimpft worden. Sie alle sind auf Covid-Intensivstationen tätig und gehören deshalb zu den gut 400 Ärztinnen und Ärzten, Pflegenden und Service-Kräften, die in die höchste Priorisierung fallen.

Bestmöglicher Schutz für Mitarbeitende

"Wir wollen den Mitarbeitern, die sich der größten Ansteckungsgefahr aussetzen auch den bestmöglichen Schutz vor dem Virus bieten", betonte Prof. Heinrich Iro, der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Erlangen. Eine der ersten Spritzen bekam Pfleger Tim Hale in den Oberarm.

"Ein Piks, wie jede andere Impfung auch." Tim Hale, Pfleger Covid-Intensivstation Klinikum Erlangen

Für ihn bedeute die Impfung vor allem, auch seine Patienten auf anderen Stationen vor einer Verbreitung des Virus zu schützen, sagte er. Sind die ersten 400 Mitarbeitenden der Covid-Intensivstationen geimpft, folgen weitere 600 auf den Covid-Normalstationen. Stand heute (27.12.2020) werden knapp 100 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Uniklinikum Erlangen behandelt, 28 davon auf vier Intensivstationen.

Polizeischutz für Impfteams

Beim Impfstart in Erlangen war auch Innenminister Joachim Herrmann anwesend. Er wie auch Heinrich Iro zeigten sich erfreut, dass nicht nur die über 80-Jährigen, sondern gleichzeitig auch Menschen aus dem Gesundheitswesen, die besonders in Kontakt mit dem Virus kämen, zuerst geimpft würden.

Herrmann bezeichnete den Polizeischutz bei der Auslieferung des Impfstoffs als Vorsichtsmaßnahme. Es gebe europaweit Befürchtungen, dass Impfgegner aktiv werden könnten, um den Ablauf der Impfungen zu stören oder die organisierte Kriminalität Diebstähle begehen könnte, um den Impfstoff zu verscherbeln. Den Behörden in Bayern seien aber keine konkret geplanten Angriffe auf die Transporte oder die zentralen Kühllager bekannt.

Einbruchsversuch in Hofer Impfzentrum

Lediglich in Hof kam es vorgestern zu einem Zwischenfall: es gab einen Einbruchsversuch ins dortige Impfzentrum. Ob es die Täter aber gezielt auf das Impfzentrum und eventuell auch den Impfstoff abgesehen hätten oder lediglich in irgendein Objekt einsteigen wollten, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auf die Frage, ob der Impfstoff sicher sei, weil derzeit Europol vor Betrug mit Fälschungen warnt, antwortete der Innenminister, dass die Tatsache, dass in Deutschland die Impfungen staatlich organisiert seien, vor Betrügereien schützen würde.