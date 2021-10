Impfskandal von Wemding: Hausarzt will weiter praktizieren

Bisher hat es nur einen Aushang an der Praxis gegeben, auf dem stand, dass diese aus gesundheitlichen Gründen geschlossen bleibe. Gerüchten, dass sich der Arzt in psychiatrischer Behandlung befinde, begegnet der Mann nun selbst. Auf dem neuen Aushang ist zu lesen: "Ich war nie in der Psychiatrie."

Hausarzt äußert sich in der Öffentlichkeit nicht

Der Arzt hat sich bis heute nicht in der Öffentlichkeit zu den Vorwürfen geäußert. Versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen, hat er gegenüber dem BR immer abgelehnt. Inzwischen hat er aber die Kontaktdaten seines Anwalts übermittelt. Eine Stellungnahme ist angefragt.

Polizei durchsuchte Praxis und Privatwohnung

Vor zwei Wochen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Praxisräume und die Privatwohnung des Wemdinger Hausarztes durchsucht. Das Landratsamt Donau-Ries ordnete bis auf Weiteres die Schließung der Praxis an.

Placebo statt Impfung und falsche Impfnachweise

Der Arzt steht unter Verdacht, Patienten, die eine Corona-Impfung wollten, ohne deren Wissen ein wirkungsloses Placebo gespritzt zu haben. Außerdem soll er Impfgegnern einen Impfnachweis ausgestellt haben, ohne jedoch eine Spritze gesetzt zu haben. Es geht um mehrere hundert Fälle.

Warnung vor Impfung

Mehrere Betroffene berichteten dem BR, der Arzt habe sie eindringlich vor einer Impfung gewarnt. Er soll gesagt haben, sie würden durch die Impfung krank, sie könnten sterben oder sie sollten sich schon einmal einen Sarg aussuchen. Das Landratsamt rät, dass sich Betroffene auf Antikörper testen lassen. Das Gesundheitsamt wird das Testergebnis dann bewerten und jeden Einzelnen zur weiteren Vorgehensweise beraten, ob er sich impfen lassen soll. Für Betroffene gibt es am Samstag und am 23. Oktober in Wemding eine Impfaktion.

Krankenakten können abgeholt werden

Patienten, die ihre Krankenakte für die Behandlung durch andere Ärzte benötigen, können diese heute, Donnerstag 14.10., zwischen 10 Uhr und 19 Uhr in der Praxis abholen. Die Akten können auch schriftlich angefordert werden, das kann entweder der Patient selbst oder der behandelnde Arzt tun. Diese Regelung ist laut Landratsamt mit dem Rechtsanwalt des Arztes und den Ermittlungsbehörden abgesprochen.