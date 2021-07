Impfsituation in Ostbayern - Anreize gegen Impfmüdigkeit?

Eine Impfung gegen Covid-19 ist freiwillig. Trotzdem gehört der Impffortschritt zur Strategie der Regierung gegen die weitere Verbreitung der Pandemie. Jedoch stellt sich eine gewisse Impfmüdigkeit ein - auch in Niederbayern und der Oberpfalz. Eine stichprobenartige BR-Umfrage hat ergeben, dass die dortigen Impfzentren zusätzlich Anreize schaffen wollen.

Impfmüdigkeit in Niederbayern feststellbar

Im Landkreis Straubing-Bogen ist laut Landratsamt eine leichte Impfmüdigkeit spürbar. In dieser Woche gebe es noch 100 freie Impftermine, heißt es. Nun sollen mit Sonderimpfaktionen "niederschwellige Angebote" gemacht werden. Heute gibt es zum Beispiel eine Impfaktion vor der Straubinger Tafel. Außerdem lägen derzeit Planungen zu mobilen Impfteams vor Möbelhäusern, Supermärkten oder am Kino auf dem Tisch.

Auch das Landratsamt Landshut stellt einen Rückgang an Impfwilligen fest. Einerseits hätten viele schon einen Impfschutz, so eine Sprecherin, andererseits hoffe man auf Impf-Anreize von Seiten der Politik. Es liege in der Hand der Politik, zusätzliche Anreize wie Lockerungen für vollständig Geimpfte zu schaffen. Auch der Kreis Landshut bietet Sonderimpfaktionen am Feierabend oder am Wochenende.

Sonderimpfaktionen auch in der Oberpfalz

Im Stadtgebiet Regensburg sind die meisten Menschen, die sich impfen lassen wollten und sich aktiv um einen Termin bemüht haben, inzwischen geimpft, heißt es von der Stadt. Die aktuelle Quote der Erstimpfungen liegt in Regensburg bei rund 55 Prozent, die der vollständig Geimpften bei rund 38 Prozent.

Impftermine können deshalb jetzt auch sehr kurzfristig vergeben werden. Aktuell laufen Planungen, Sonderaktionen für bestimmte Zielgruppen anzubieten und auch den Impfbus entsprechend einzusetzen, heißt es weiter. Dazu gibt es am kommenden Samstag eine Sonderaktion mit Impfbus vor der Regensburger Bahnhofsmission.

Impfangebote auf Landkreisebene

Auch auf Landkreisebene soll die Impfbereitschaft erhöht werden. Das Landkreis-Impfzentrum informiert zum Beispiel alle weiterführenden Schulen in Stadt und Landkreis über das Impfangebot für Abschlussklassenschülerinnen und –schüler. ebenso alle Studierenden der OTH und Universität Regensburg. Am Regensburger Impfzentrum wird zudem derzeit an einem Impfkonzept für 12- bis 15-Jährige gearbeitet. Dabei sollen an Sonderterminen am Wochenende Impfangebote für diese Altersgruppe gemacht werden. Die Impfungen sollen wegen der besonderen Aufklärungspflicht ausschließlich von Kinderärzten durchgeführt werden.

Mobile Impfteams und Impfen ohne Voranmeldung

Im Landkreis Neumarkt sind noch Impftermine frei, "man könnte noch mehr impfen", heißt es von Seiten des Landratsamtes. Deshalb gibt es neben Sonderimpfaktionen, bei denen man ohne Termin teilnehmen kann, Überlegungen, an welchen Orten man zusätzliche mobile Impfteams aufstellen könnte. Im Kreis Neumarkt spricht man derzeit über zentrale Orte wie Marktplätze oder Cafés, an denen man gerade jungen Menschen eine Impfung ohne Voranmeldung möglich machen möchte.

Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach wird daran gearbeitet, den Zugang zu Impfungen zu erleichtern. Seit letzter Woche ist es im Landkreis Amberg-Sulzbach möglich, per Anruf direkt einen Impftermin zu vereinbaren. Im Lauf der kommenden Woche sollen sich Landkreisbürgerinnen und –bürger dann auch ohne Termin am Impfzentrum impfen lassen können.

Der Landkreis Schwandorf teilt diese Sorgen bislang noch nicht. Hier spricht das Landratsamt noch von "Freude über die Tatsache, dass man jedem ein Impfangebot machen kann", so der Pressesprecher Hans Fichtl zum BR. Zum ersten Mal gebe es in dieser Woche demnach mehr Impfdosen als Impflinge. Die Konsequenz: Auch hier bietet das Impfzentrum zusätzliche Aktionen ohne Voranmeldung.